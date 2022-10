Cuáles son los requisitos para cobrar el refuerzo alimentario de 45.000 pesos

País 21 de octubre de 2022 Por telam

Anses informó que se abonará en dos cuotas de 22.500 en noviembre y diciembre. Los beneficiarios deben tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación y no contar con Obra Social o Prepaga.