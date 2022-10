LRF: Esta noche, Unión y Libertad juegan la última fecha del Torneo Clausura

Ben Hur, Campeón Absoluto

En la noche del martes 18, Sportivo Ben Hur empató 1 a 1 frente a Peñarol en barrio Villa Rosas, en el marco de la última fecha del Torneo Apertura, y se consagró campeón invicto de la Liga Rafaelina ante un público multitudinario. La BH fue el mejor equipo del 2022, ganando el Apertura, el Clausura y el Absoluto.

Jueves de permanencia

La última fecha continuará el día jueves con varios partidos, entre los que se destacan dos que tienen en juego la permanencia en la Primera A.

Ya conocida la pérdida de categoría de Talleres de María Juana, aún resta conocer quién lo acompañará: Bochófilo Bochazo o Argentino de Vila. Los sanvicentinos serán locales de Deportivo Tacural, mientras que los vilenses reciben a Deportivo Aldao. Ambos cotejos comienzan a las 21.30 horas.

También en la noche del jueves, pero desde las 22.00 horas, se jugarán otros tres partidos: Talleres vs Ferrocarril del Estado; Florida de Clucellas vs Atlético María Juana; y Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona.