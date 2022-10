Gonzalo Toselli asistió a la charla de Facundo Manes en el Paraninfo de la UNL

Facundo Manes es actualmente el Presidente de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados de la Nación y estos son algunos de los conceptos vertidos por el legislador radical.

"Tenemos que convertir la resignación en esperanza"

"No nos resignemos, somos mejor que esto".

"La empatía es la habilidad de nuestro cerebro de entender que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y quizás tenga razón, algo de verdad. Es también sentir lo que siente el otro. En nuestro país no hay sentido de nación, no hay unidad, no hay un sentido de qué es la Argentina, y para eso, lo primero es reconocer al otro. (...) Más allá de las diferencias, encarar un paradigma nuevo. La empatía es el primer paso para la visión argentina que necesitamos"

"No quería irme del país. El consultorio me quedó chico entre tanto dolor".

"La viveza criolla es un error".

"Quiero sentirme parte de la generación de argentinos que se involucró para cambiar la decadencia y construir un país mejor".

Gonzalo Toselli estuvo acompañado por Pablo Ghiano, Néstor López y Juan Carlos Chetta.