Paro docente: la provincia reintegrará los descuentos si se recuperan los días de clases

Educación 30 de septiembre de 2022 Por La Capital de Rosario

El ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, ratificó este jueves 29 que si no se recuperan los días de clase perdidos por las huelgas, no reintegrará el descuento de los días no trabajados.