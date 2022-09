Cattalini: “La nueva realidad delictiva exige asistencia urgente a las mujeres víctimas del entramado criminal”

En la última sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, la socialista Lionella Cattalini presentó un proyecto donde pide al Poder Ejecutivo que proceda a convocar de manera urgente al “Consejo Provincial para prevenir, asistir y erradicar la violencia de género”. Espacio interinstitucional que tiene entre sus funciones las de asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres y que “desde que se inició el gobierno de Omar Perotti nunca fue convocado”.



“Además de los casos de femicidios y travesticidios, vivimos un nuevo fenómeno vinculado a la muerte violenta de mujeres consecuencia de las dinámicas de la economía delictiva, que requiere un imprescindible análisis multiagencial e interpoderes que este Consejo estaría en condiciones de abordar. Es un fenómeno nuevo y complejo que requiere el compromiso de todos los actores estatales y de la sociedad civil”, expresó Cattalini.

“Según datos aportados por la ong Mumalá, en lo que va del año, se produjeron más de 56 muertes violentas de mujeres, lo que representa casi un 20 por ciento del total de las víctimas de homicidio, la cifra más alta desde el año 2014. Necesitamos urgentes políticas públicas integrales para contener a las mujeres y niñas, regenerar tejido social y acompañar urgentemente con apoyo estatal en el territorio”, señaló la legisladora.



En este sentido, el Consejo provincial constituye una instancia de participación, diálogo y orientación para trazar, avanzar y ejecutar políticas públicas en la materia.

“Desde el año 2020 el gobierno provincial no convocó ni realizó ninguna reunión del Consejo Consultivo. En el contexto actual de violencia que atraviesa nuestra provincia, y que en particular golpea con mayor crudeza a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran las mujeres, es urgente que se formalice este espacio que reúne a representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y universidades, representantes de Municipios y Comunas, de Colegios Profesionales y de Organizaciones No Gubernamentales involucrados en la temática de violencia contra la mujer. Nos preocupa que la provincia cierre espacios de diálogo en lugar de abrirlos Necesitamos accionar, trabajar en conjunto todos los niveles del Estado”, concluyó Cattalini.

ANTECEDENTES DEL CONSEJO PROVINCIAL

De Diciembre de 2015 a Diciembre 2019 se realizaron:

- Tres Consejos Provinciales y Cuarenta Concejos Regionales ( Dos por región por año de gestión)

- En mayo y noviembre de cada año de gestión se realizaron rotando su sede en municipios y comunas de cada región.

- Participaron los tres poderes del Estado, municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil.