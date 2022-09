Pusineri ratificó que el gobierno de la provincia descontará los días de paro a los docentes

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia afirmó que no se les pagarán los aumentos acordados con otros gremios del sector público y que se comenzarán a efectivizar los descuentos salariales por los días no trabajados durante agosto por las medidas de fuerza.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri, habló luego del rechazo de los docentes de Amsafé a la propuesta salarial que le realizó el gobierno de la provincia de Santa Fe el martes pasado.

Respecto a la decisión de Amsafé, el ministro dijo que "no se van a liquidar los aumentos establecidos y se va a comenzar con los descuentos de los días no trabajados durante el mes de agosto de este año" y advirtió: "La propuesta del gobierno es la que se conoce. Esta propuesta fue aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincial, de manera tal que no va a sufrir modificación alguna".

"Las medidas de fuerza que se hayan dispuesto por el gremio de Amsafé corre por exclusiva responsabilidad de quienes las dispusieron y las llevaron adelante", dijo el titular de la cartera de Trabajo, a la vez que señaló que los docentes "tendrán que dar las explicaciones correspondientes al conjunto de la sociedad y, particularmente, a los alumnos, alumnas y padres de los chicos que concurren a esos establecimientos".

Pusineri explicó que "en función de lo que veníamos señalando, anticipando y haciéndoles conocer a cada uno de los gremios, para aquellos que aceptaron la propuesta salarial, con los haberes del mes de septiembre se van a empezar a liquidar los aumentos propuestos. Además, al haberse introducido una cláusula referida a la recuperación de los días en los que se realizaron las medidas de fuerza, no se van a descontar los días en los cuales no se prestó servicio en función de las medidas dispuestas por los gremios".