LRF: Esta noche, el clásico se juega en el estadio de la Avenida Belgrano

Esta noche se pondrá en marcha la 12ª fecha del Clausura de 1ª División y Reserva de la Primera A con tres adelantos.



Se destaca el duelo que se jugará en Sunchales, a partir de las 21:00 (Reserva a las 19:30) en el estadio de la Avenida Belgrano, entre Unión (viene de empatar 3 a 3 de visitante ante Peñarol) y Dep. Libertad (cayó de local 3 a 1 ante Brown de San Vicente), con el arbitraje de Sebastián Garetto. En el Torneo Apertura, el Cañonero ganó 2 a 0, en el estadio «Dr. Plácido Tita».



Desde las 21:30 (Reserva 20:00), Deportivo Aldao (cayó en su visita ante el puntero Ben Hur por 3 a 0) estará enfrentando de local a Peñarol (viene de igualar 3 a 3 local ante el Bicho Verde Sunchalense), a cargo de Ariel Gorlino.



Por último, a partir de las 22:00 (Reserva 20:30), Deportivo Ramona (cayó de local 3 a 1 ante Ferro) recibirá a Bochazo de San Vicente (viene de perder 3 a 1 de local ante Argentino de Vila), con el contralor de Sergio Romero.

Sigue este viernes

La duodécima del Clausura continuará mañana con dos interesantes cotejos en nuestra ciudad. En el «Agustín Giuliani» a partir de las 21:30 (Reserva a las 20:00), Argentino Quilmes jugará ante Argentino de Vila. Además, en el «Germán Soltermam», a las 22:00 (Reserva a las 20:30), 9 de Julio se medirá contra Florida de Clucellas.

El domingo arranca temprano

Por disposición policial, Ferro jugará de local ante Sportivo Norte a partir de las 12:00 (Reserva a las 10:30). El resto se disputará desde las 15:30 hs (Reserva 14:00): Atlético María Juana vs. Ben Hur, Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela y Dep. Tacural vs. Talleres de María Juana.