Juntos por el Cambio constituyó la mesa provincial y no descarta una alianza mayor

La base de esa ampliación son los que "consideren la honestidad, la división de poderes, el respeto por el trabajo y el esfuerzo, la salud y la educación pública de calidad, el impulso a la ciencia y la tecnología, el desarrollo productivo, y el incentivo al campo como motor económico. Con ello es posible construir una sociedad que garantice para nosotros y nuestros hijos las oportunidades que hoy se nos niegan por priorizar la garantía de impunidad para quienes ejercen el poder", expresa el documento.



La Unión Cívica Radical, el Pro, Coalición Cívica, Ucede, Uno, Unir y Encuentro Federal Republicano presentaron el documento ante la prensa después de una larga reunión que dirigentes de las distintas corrientes de las siete fuerzas mantuvieron en uno de los salones del Puerto de Santa Fe. "Constituimos la mesa de Juntos por el Cambio y emitidos un documento que abarca temas nacionales, provinciales y también hacemos planteos a futuro" dijo Felipe Michlig, presidente de la UCR al recibir a los medios de prensa. "Abogamos por continuar desandando un camino que nos permita superar adversidades, para volver a ponernos en la senda del bienestar y el progreso", dice el primer párrafo del texto.



"Queremos gobernar la provincia desde 2023" repitieron Michlig así como Cristian Cunha, presidente del Pro; Lucila Lehmann (Coalición Cívica) o Betina Florito (Encuentro) cuando debieron responder sobre posibles nuevas fuerzas que se sumen a una coalición. Sobre el final, ante una pregunta concreta, Michlig admitió la posibilidad de que Emilio Jatón y Pablo Javkin integren el espacio "Siempre hubo diálogo con los dos intendentes, un diálogo cordial" dijo el radical para recordar que "hemos defendido en la Legislatura lo que les corresponde a ambas ciudades, como lo hacemos con cada intendente, y presidente comunal. Nos interesa confluir a futuro en un proyecto común porque ambas ciudades han sufrido el destrato de este gobierno ausente de la provincia", remató.



"Queremos gobernar la provincia, generando un programa de gobierno que sirva para enfrentar una elección y gobernar. El espíritu es ampliar con el fin de gobernar la provincia", dijo Cunha. "Son muchos los problemas que atraviesa Santa Fe y se necesita volumen electoral y político para enfrentarlos" agregó el presidente del radicalismo advirtiendo que no debe ser "un amontonamiento de partidos sino con el respeto a un programa de gobierno que nos identifique a todos".



Lehmann definió a la mesa constituida como "gesto de absoluta responsabilidad de los espacios que entienden que la situación económica, política y social no da para más. Este es un frente fortalecido, inteligente que planteará soluciones y cómo hará para llevar adelante el país a partir de 2023". Hizo notar además que ya son siete las fuerzas que lo conforman en Santa Fe. Otro radical, Julián Galdeano, recordó que cada una de las fuerzas políticas atravesó sus procesos internos de renovación de autoridades por lo que este es el momento de anunciar la coalición. Tampoco José Corral negó la posibilidad de ampliar la alianza. "Este espacio ganó 2021 y el triunfo nos da la responsabilidad a convocar a una alternativa al mal gobierno provincial". Para Gisela Scaglia, "esta mesa va a elaborar propuestas para resolver los problemas de seguridad y educación que tiene la provincia".



El documento entregado a la prensa comienza por respaldar la tarea del fiscal Diego Luciani "frente a los embates cuasimafiosos sufridos en los últimos días, como así también a todo el tribunal que debe fallar en la causa Vialidad en medio de un clima de presión inédita, ejercida por quienes pretenden anteponer vías de hecho al Estado de Derecho, como única manera de garantizar su propia impunidad". Hace notar que ante los problemas de los argentinos "la única agenda del kirchnerismo sea la de evitar la justicia. Los argentinos necesitamos trabajo, condiciones para emprender y producir, estabilidad, educación, seguridad, tarifas claras, economías regionales, e infraestructura. Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional y sus laderos es más que elocuente: Lo único que interesa discutir es la impunidad de la doctora Cristina Fernández de Kirchner".



Un párrafo lo dedica el documento al gobernador Omar Perotti. "Lamentamos profundamente, aunque no nos sorprende, que Perotti, haya decidido actuar en el mismo sentido. Con estas actitudes el mandatario antepone una vez más -como en toda su gestión- la agenda del kirchnerismo a la de los santafesinos. Mientras su principal preocupación aparenta ser presionar desde redes sociales a la Justicia Federal para que absuelva a la Dra. Fernández de Kirchner, en Santa Fe los chicos no tienen clases, los empleados públicos no tienen respuestas a la pérdida del poder adquisitivo de su salario, las comunidades ribereñas no tienen aire limpio, los productores no tienen rutas, y nadie tiene seguridad al momento de salir a la calle".



Ante el panorama planteado por Juntos por el Cambio, la alianza dice tener la obligación "de construir, por un lado, la agenda del futuro y, por el otro, las herramientas políticas que nos permitan transformar esa agenda en obras, bienes y derechos de los que puedan disfrutar todos los habitantes de la Provincia y la Nación. Es la propia sociedad la que nos marca el camino en cada visita, en cada diálogo; cuando es llamada a expresarse lo hace de manera rotunda como lo hizo el domingo en la ciudad de Avellaneda, dándole una victoria avasalladora a los candidatos opositores al modelo de atraso y estancamiento que nos propone el kirchnerismo".

AUTOR: Mario Cáffaro - El Litoral de Santa Fe