Intendentes frentistas activan el armado de un nuevo espacio opositor en Santa Fe

Los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Emilio Jatón (Santa Fe) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) están movilizando a dirigentes y legisladores radicales, socialistas y de Creo, para el armado de un nuevo espacio político en la provincia de cara a las elecciones de 2023. Si bien las precandidaturas todavía no están sobre la mesa de discusión, sí le dieron luz verde al trabajo en equipo para definir un programa de gobierno a futuro.

Pescados de por medio en Colastiné, Javkin, Jatón (anfitrión) y Ricci estuvieron acompañados el martes 16, a la noche, por los diputados provinciales Ariel Bermúdez (Creo), Alejandro Boscarol (radical en Juntos por el Cambio, JxC) y Nicolás Aimar (socialista) y los concejales santafesinos Leandro González (Radicales Libres) y Hugo Marcucci .

La grilla de comensales incluyó al ex ministro de Gobierno provincial Rubén Galassi (socialismo), Mariano Granato (secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe) y Germán Scavuzzo (Radicales Libres), ladero de María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo rosarino, quien estuvo ausente por problemas de agenda. Y, por cuestiones personales, no concurrieron el ex jefe de la Casa Gris Antonio Bonfatti (PS) y el diputado nacional Mario Barletta (UCR).

Primeros pasos



La cita gastronómica con menú de impronta santafesina, según deslizaron a La Capital asistentes de distinto color político, permitió unificar posiciones respecto de las cualidades que requerirá un nuevo, amplio y competitivo frente opositor para la puja electoral de 2023.

Por eso, las eventuales postulaciones quedaron relegadas frente a la decisión de definir, primero, un programa de gobierno. Los próximos pasos, según acordaron los referentes opositores, irán en ese sentido.

Las coincidencias entre Javkin (líder de Creo), Jatón y Ricci, integrantes del espacio interno del socialismo denominado Fuerza del Territorio, y los demás dirigentes presentes en la cena dejan entrever un armado opositor con pretensiones superadoras al Frente Progresista o a Juntos por el Cambio (JxC).

Pese a que las postulaciones están en modo de espera, el javkinismo apunta hacia la Gobernación, mientras que el propio Jatón no desestimó días atrás dar pelea por el sillón que ocupa Omar Perotti.

Paralelamente, la ancha vereda opositora es transitada con intensidad por el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR Evolución), a quien acompañan figuras del radicalismo, del PRO y de la Coalición Cívica (CC).

En la galaxia macrista, en tanto, el diputado nacional Federico Angelini asoma como probable postulante a la Casa Gris.

A su vez, la diputada provincial socialista Clara García acrecenta a diario su perfil de precandidata. Piezas de un puzzle opositor todavía por armar.