LRF: Esta noche, el Bicho Verde recibe a Deportivo Ramona

Esta noche, en la ciudad de Sunchales, en el estadio de la Avenida Belgrano y en marco de la octava fecha del Torneo Clausura, Unión (viene de igualar 1 a 1 en su visita ante Ferro) estará enfrentando a Dep. Ramona (igualó de local ante Brown de San Vicente 0 a 0), con el arbitraje de Silvio Ruiz.

Este viernes 18 seguirá la octava jornada con dos cotejos: en la localidad de Tacural, a partir de las 21:00 (Reserva a las 19:30) el local será anfitrión del puntero e invicto Ben Hur; y en la María Juana, a partir de las 21:30 (Reserva a las 20:00) Atlético cotejará ante Bochazo de San Vicente.

Comenzaba la fecha

Al cierre de esta edición comenzaba a disputarse la 8ª fecha del Clausura de 1ª División y Reserva de Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol. Argentino Vila recibía a Atlético de Rafaela, con el arbitraje de Rodrigo Pérez; y Brown jugaba en San Vicente ante Sportivo Norte, siendo el juez Sebastián Garetto.

Las posiciones

Cumplidas 7ª Fechas del Clausura de 1ª División: Ben Hur 17 puntos; 9 de Julio 14; Dep. Ramona 13; Dep. Tacural y Ferro 12; Argentino Quilmes, Brown de San Vicente (x), Dep. Libertad (S) y Atlético de Rafaela (x) 11; Sportivo Norte (x) y Peñarol 10; Unión de Sunchales y Dep. Aldao 8; Argentino Vila (x) 7; Atlético (MJ) 6; Florida de Clucellas y Bochazo (SV) 5; Talleres (MJ) 4.

(x): jugaban sus adelantos.

Se completa el domingo

Con diferentes horarios, la 8ª fecha del Clausura de Primera A en nuestra ciudad se cerrará el domingo. A partir de las 16:30 (Reserva a las 15:00) jugarán: Argentino Quilmes vs. Dep. Libertad de Sunchales y 9 de Julio vs. Peñarol. En la región, a partir de las 15:30 hs (Reserva 14:00) se enfrentarán: Dep. Aldao vs. Ferro y Florida de Clucellas vs. Talleres de María Juana.