En un hecho inédito, el Grupo Sancor Salud reunió a los tres entrenadores de la Generación Dorada

En esta nueva edición del programa (REC) Crear realizado el 26 de julio tuvo como protagonistas a los entrenadores que, a lo largo de casi dos décadas, estuvieron al frente de lo que se llamó “La Generación Dorada”, la camada más brillante en la historia del básquetbol de nuestro país y una referencia indiscutida a nivel mundial.

Rubén Magnano, Sergio Hernández y Julio Lamas compartieron sus experiencias primero, en una conferencia de prensa para los medios invitados y luego, en el auditorio anexo al hotel, acompañados por una concurrencia que colmó la capacidad de dicha sala y siguió atentamente las respuestas de los protagonistas que respondieron las preguntas del conductor del evento, Lisandro D'Angelis y también de algunos asistentes en el tramo final.

Sergio Hernández habló sobre el liderazgo como servicio: “Un líder debe centrarse en lo que uno tiene que hacer, en que está ocupando un rol determinado al servicio del equipo. Cuando uno se sienta en un lugar de toma de decisiones, está en un lugar de poder, y si uno no entiende esto es peligroso, porque liderar y manipular están muy cerca. Nosotros no damos órdenes, buscamos conseguir cosas por convicción y desde nuestro conocimiento”.



Por su parte, Rubén Magnano destacó la importancia de confiar y escuchar a los integrantes del propio equipo: “El primer partido que hay que ganar es la conformación del equipo. Hay que tener mucho respeto, confianza, lealtad y conocimiento, porque el cuerpo técnico te da un espaldarazo. Es cierto que el que toma la decisión es el líder, pero se puede discutir y buscar un acuerdo: la clave es la horizontalidad, recurrir al equipo constantemente como fuente de consultas”.



Por último, Julio Lamas hizo foco en la importancia de capacitarse en el manejo de las propias emociones como la presión: “Es clave el auto liderazgo, registrar las propias emociones y tratar de gestionarlas de la mejor manera para no pasar negatividad al equipo. La presión es generada por las expectativas, la presión del entorno y las consecuencias. Con el tiempo aprendés que tenés que apagar esos ruidos externos, lo que no está en tus manos, y tratar de tener tu cabeza con atención plena en el presente. Para eso, pensamos en el plan de juego, esa es la mejor manera de recorrer ese camino.”

[REC] Crear, es un ciclo para disfrutar de contenido actual y oportuno para el mundo empresarial. El espacio, exclusivo y presencial, tiene varios encuentros en distintas ciudades del país, está dirigido a referentes de organizaciones y acerca charlas de diferentes temáticas, llevadas adelante por excelentes disertantes del mundo del deporte.

