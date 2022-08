La extensión horaria no comenzará este lunes 1 en la Región III de Educación Rafaela

Este lunes 1 de agosto se tenía previsto el inicio de la extensión horaria en los establecimientos primarios de la ruralidad. Según confirmaron a Castellanos desde la Regional III de Educación Rafaela, el inicio se irá dando a partir de mediados de agosto en aquellos establecimientos que están más avanzados en lo que son las distintas planificaciones. Se espera que para ese entonces las 3 escuelas de la zona Rafaela que se encuentran dentro de este plan de extensión empiecen, junto a la gran mayoría de los establecimientos de la región III (serían aproximadamente unos 80). Mientras que los restantes, se plantean que son cerca de 40, en los que de procederá de forma tardía, cuya ampliación recién podría darse para fines de agosto debido a todos los trabajos previos.

Planificación participativa



Desde la Regional III aseguraron que esta medida «es universal y progresiva», ya que se viene trabajando por etapas, comenzando con algunas escuelas, donde se marca la ruralidad. Asimismo, se señaló que en estas escuelas muchas de las horas cátedras estímulo como son educación física, plástica, música o tecnología, «muchas de ellas no lo tienen con lo cual se apunta a empezar por ahí», contó el titular de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, en diálogo con Castellanos.



Además, destacó que apuntan a trabajar esta medida en base a una planificación participativa, esto significa que se hace en base a lo que el Ministerio tiene como objetivo, empezar a trabajar con todos los actores que influyen en lo que es lo diario de las escuelas primarias; y contó que semanas atrás se llevó adelante un encuentro del cual participaron directivos de la Región III de Educación con directivos de aquellas primeras escuelas que fueron seleccionadas.



A partir de esta planificación participativa, Cardoni reconoció que se han podido obtener en detalle cuáles son las herramientas y recursos con los cuales cuentan estas instituciones y a raíz de esto analizar cuáles son las cuestiones que cuentan en el territorio, que facilitará la extensión y cuáles son los aspectos que están faltando. A partir de esto y con la información en mano, fue presentado al Ministerio para luego avanzar en la parte administrativa, como es la afinación en lo que respecta a estos cargos la creación de horas, la disponibilidad de los docentes.



La fecha del 1º de agosto, según detalló Cardoni, fue una fecha tentativa, que sin lugar a dudas que el objetivo era llegar a agosto de la mejor forma posible, pero que de esto dependía la parte administrativa, las condiciones organizacionales de dichos establecimientos, con lo cual si no se da en esta semana, ocurrirá en la siguiente o en la otra semana, pero que el objetivo es que progresivamente se vaya poniendo en marcha.

Se demora el inicio



Como aclaró anteriormente, el inicio de esta medida de extensión horaria se planteó para comienzos de agosto pero debido a cuestiones administrativas ese comienzo se va a retrasar. «Cuando empezamos a desandar este camino vimos que había ciertas cuestiones que demoraban su implementación en lo que son estas 3 escuelas de Rafaela, por eso estamos calculando que para mediados de agosto estarán en condiciones de poder comenzar y otras 80 escuelas de la región», detalló.



El propio titular de la regional manifestó que se habían estipulado que esta extensión se daría en un total de 120 escuelas de la región, pero que en esta planificación participativa comenzaron a aparecer ciertas inquietudes que retrasan su implementación, pero que «venimos trabajando para que lo puedan hacer». Con lo cual, el resto de las demás instituciones verán que esta implementación se terminará dilatando más de lo esperado.

«Hay aproximadamente 40 escuelas que están aún más lejos de cumplir con los objetivos de tener las condiciones necesarias. A mediados de agosto de esas 120 escuelas serán 80 las que podrán comenzar con la extensión horaria y en el resto aún llevará un poco más de tiempo, para conseguir los docentes y crear algunas horas que hacen falta. Todo esto demanda de un ordenamiento», agregó.

Los cargos serán otorgados según el escalafón



Esta extensión de horas obviamente requiere de una hora más de trabajo por día para los docentes. Este punto en particular fue uno de los tantos reclamados insistentemente por los distintos gremios docentes, ya que al no tener conocimiento real de lo que sucedería con estas horas y cargos que se creaban tampoco sabían cómo se iba a proceder en la selección de los docentes. Inclusive la propia secretaria adjunta de AMSAFE señaló cierta «manipulación» a la hora de otorgar estos cargos. Esto fue categóricamente descartado por el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, quien detalló que los ofrecimientos, se realizarán como se realiza el de cualquier cargo, según un escalafón. «El docente podrá aceptar estas horas o no», explicó.



Esto se planteó en las reuniones paritarias técnicas con los distintos sindicatos docentes donde se trataron todas estas cuestiones administrativas, de funcionamiento y también de adjudicaciones de estas horas cátedras; y se explicaron los puntos que significaban cierta duda para el arco sindical, así lo reconoció el funcionario de la cartera de Educación.

Mejorar la lecto-escritura



El titular de la Regional III explicó que el objetivo de esta extensión es mejorar la lecto escritura y las matemáticas. En este sentido esa hora más se va a buscar trabajar en talleres de lectura, escritura, en donde se pueda afrontar las matemáticas desde otra mirada.



«Las pruebas Aprender es un indicador que nos da una pauta a la que hay que mirar. Los chicos que hicieron las pruebas Aprender de 6to, son chicos que atravesaron dos años de pandemia, y esto hay que decirlo ya que nosotros lo observamos, donde referentes de gestiones anteriores marcan como que estos resultados son solo el trabajo de esta gestión. Los chicos que hoy están en sexto, que son los que realizaron la prueba empezaron hace más de 5 años. Obviamente que no nos quitamos la responsabilidad de poder corregir esta situación, tomamos estos números, aceptamos esos resultados, y ahora apuntamos a trabajar en lo qué podemos hacer para mejorar. Es un momento histórico el que tenemos para decir, ampliemos, pero no por ampliar, sino miremos lo que hoy es necesario», sentenció Cardoni.



Asimismo, indicó que el objetivo básico es garantizar a los estudiantes un mínimo de 25 horas semanales en todas las escuelas primarias comunes de la Provincia.



Esta determinación está marcada por la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, la cual en su artículo 16 (que fue modificado por otra ley) habla de garantizar un mínimo de 25 horas de clases semanales para las escuelas primarias que no cuentan con una jornada completa. «Esto viene de una ley Nacional aprobada allá por el 2006 y que era un objetivo al que se tenía que llegar», concluyó el titular de la Regional III de Educación.