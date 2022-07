Los municipales cumplen una medida de fuerza este jueves 21 y viernes 22

A partir de que la Casa Gris, esta semana, tampoco llamó a un encuentro para rediscutir los aumentos salariales, luego de la medida realizada el pasado jueves, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe ratificó el paro por 48 horas para este jueves 21 y viernes 22 de julio. Se han plegado al paro, los municipales de la ciudad de Sunchales aunque elSindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), que nuclea a trabajadores de los Departamentos Castellanos, Las Colonias y San Cristóbal, no adhiere a la huelga como consecuencia de que logró que las subas pactadas para los próximos meses se efectivicen en agosto con lo que el poder adquisitivos de sus representados no queda descalzado de la inflación.



“No estamos discutiendo frente a una Provincia y Municipios/Comunas desfinanciados como ocurriera en otras épocas; hacemos referencia concreta a la actitud del Gobernador Omar Perotti que siempre tensa la cuerda, dilata las resoluciones y respalda actitudes violatorias a los derechos de los trabajadoras y trabajadores”, dice Festram en un comunicado en el que sustenta la decisión.



El texto continúa: “Parece que no se entiende la gravedad de la situación, donde como ya se advirtiera tenemos trabajadores/as bajo la línea de pobreza, aun estando registrados y que el hambre golpea a miles de familias santafesinas, aunque los números de la macroeconomía que la Provincia publicita indicarían otra situación”.



A su vez disparan contra los gremios que no paran: “Hubo Sindicatos que - demostrando un rechazo a las tradiciones de unidad y solidaridad del Movimiento Obrero - negociaron localmente a pedido de los intereses de la patronal. Ni siquiera consiguieron los mismos acuerdos dentro de la propia actuación sindical (Rafaela y Esperanza) y sin aumentos definidos para las Comunas del Sindicato involucrado”.



Y los acusa de “una clara demostración de lo que significa la autonomía municipal para ellos y una resolución absolutamente funcional al Gobernador Omar Perotti. Precisamente para situaciones como éstas existe la Paritaria Municipal – Ley 9996- representada por FESTRAM, donde se evitan estas desigualdades y que todas las resoluciones queden al arbitrio de las patronales”.