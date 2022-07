FederalA: Unión tuvo un yerro garrafal y lo pagó caro

El arquero albiverde se equivocó en una salida y el delantero Franco Olego no le perdonó, poniendo en ventaja a Sarmiento de Resistencia que no hizo méritos para terminar ganando 1 a 0 en el estadio de la Avenida Belgrano.

Desde el inicio, el Bicho Verde presionó sobre la salida del Decano, y la visita lo sufrió con mucha incomodidad. Lo tuvo Unión a través de Martín Caballo pero el uno visitante no lo dejó. Después, el “Villero” Rodríguez aprovechó la asistencia de Schonfeld pero Mitre tapo con el cuerpo. Unos minutos después, nuevamente Rodríguez ejecutó un tiro libre y el guardameta sacó por encima del horizontal cuando la pelota se colaba en el ángulo superior derecho. En tanto, la visita no inquietó el arco de González en el primer tiempo.

En el complemento, los dirigidos por el DT Grazziosi siguieron teniendo la pelota, presionando en todos los sectores, mientras que la visita no podía encontrar su juego. Otra para el dueño de casa: el delantero albiverde Rodríguez cabeceó a las manos de Mitre. La visita no encontraba solución a las punzadas de Schonfeld y Mayenfisch, y a los 56' se fue expulsado Pucheta por fuerte falta a Schonfeld. No pasaron dos minutos cuando Pusetto, con un pase frontal, lo dejó solo a Rodríguez frente a Mitre pero el delantero definió afuera. El control y el dominio de la pelota era de Unión, la visita solo apostaba a la contra. Pero a los 72', Gnemmi jugó para el González y el arquero devolvió mal el pase, cediéndosela a Franco Olego, definiendo el delantero con calidad al palo izquierdo. La visita ganaba uno a cero cuando no había pisado el área todavía ycon el gol los chaqueños se acomodaron y cerraron bien los espacios hasta el final del partido. Demasiado premio para la visita, Unión hizo el desgaste, lo perdonó y cometió un error, pero los tres puntos se fueron para Resistencia.

El próximo sábado Union visita a Douglas Haig de Pergamino.

Estadio: de la Avenida

Arbitro: Alvaro Carranza (Villa María). Líneas: Leonel Suárez (San Antonio de Areco)- María Belén Bevilaqcua (Rio Cuarto) 4° Árbitro: Oscar Bono (Junín)

UNION DE SUNCHALES 0: Gonzalo González; Raúl Chamorro, Ezequiel Gnemmi, Santiago Barraza (Brian Otero) y Lucas Sánchez; Alfredo Pussetto, Manuel Vargas (Francisco Robles), Martín Caballo, Gonzalo Schonfeld; Germán Mayenfisch y Adrián Rodríguez (Augusto Magoia). DT: Walter Grazziossi

SARMIENTO DE RESISTENCIA 1: Lisandro Mitre: Jonathan Gallardo, Facundo Ruiz, Martín Pucheta y Luciano Lapetina; Israel Roldán (Gonzalo Cañete), Ariel Pío, Sergio Sagarzazu (Matías Montejano) y Matías Mansilla; Maximiliano Brito (Franco Dominguez) y Franco Olego (Mariano Martinez). DT: Leonardo Fernández.

GOLES: ’72 Franco Olego (SdR)

INCIDENCIAS: ’56 expulsado Martín Pucheta (SdR)

La zona B se completa con los siguientes partidos:

Sábado 9

SPORTIVO LAS PAREJAS 1 vs G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 3

CRUCERO DEL NORTE 0 vs JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 0

Domingo 10

DEF. PRONUNCIAMIENTO 0 vs DOUGLAS HAIG PERGAMINO 3

ATLÉTICO DE PARANA 2 vs RACING CÓRDOBA 2

SAN MARTIN FORMOSA 1 vs DEF. BELGRANO VILLA RAMALLO 0

GIMNASIA Y TIRO SALTA 0 vs SPORTIVO BELGRANO 3

Lunes 11

JUVENTUD ANTONIANA SALTA vs BOCA UNIDOS CORRIENTES

Libre: CENTRAL NORTE DE SALTA