ARB: Esta noche, empieza el Torneo Oficial

En la noche de este viernes 3, comenzará a disputarse el Torneo Oficial 2022 de la Asociación Rafaelina de Básquet. Será en el marco de la segunda fecha - la primera fue pospuesta por la disputa del Súper 4 femenino el pasado fin de semana -, jugándose de manera íntegra desde las 21:30.

En la Fortaleza del Bicho, en Sunchales, Unión recibirá al juvenil 9 de Julio. Los locales vienen de caer en la final del Súper 4 disputado en el «Lucio Casarín».

En Rafaela, jugarán Peñarol y Libertad de Sunchales. Los Tigres, de buen andar en el Preparatorio, buscarán repetir lo hecho el año pasado, cuando se quedaron con el Oficial.

En el Coliseo del Sur, Sportivo Ben Hur recibirá al vigente campeón del Súper 4, Atlético, intentando tomarse revancha de lo que fue la serie de cuartos de final del Torneo Preparatorio.

En el Estadio «Carlos Colucci», Independiente recibirá a un renovado Argentino Quilmes, que tendrá en la conducción a Gerardo Velazco en reemplazo de Gustavo Casazza.

Forma de disputa

El Oficial consta de catorce fechas a dos ruedas, donde se enfrentan todos contra todos. Posteriormente, jugarán los playoffs de acuerdo a cómo terminaron en la tabla, al mejor de tres partidos: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los cuatro clasificados a semifinales jugarán en orden del mejor al peor: 1° vs 4° y 2° vs 3°, a jugarse desde el 14 de octubre también al mejor de tres juegos. Quienes ganen las semifinales se enfrentarán en las finales de los playoffs al mejor de tres partidos, comenzando el 28 de octubre.

El ganador del Torneo Oficial disputará la Final Absoluta ante Atlético de Rafaela (ganador del Súper 4), en una final única el 18 de noviembre.