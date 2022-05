FederalA: Unión sumó tres puntos de oro

Unión comenzó mejor, con el dominio del balón pero sin generar jugadas de riesgo en el arco visitante. La visita tuvo la más clara en los pies de Bogado, el jugador más desequilibrante en el ataque, fallando en la definición. El volante unionista Caballo en un córner, cabeceó sólo en el corazón del área de Atlético, pero se fue por arriba del travesaño. De esta manera, los 45 minutos iniciales, muy disputados y por momentos friccionados, cerró sin goles.

En el complemento, el dueño de casa mejoró por izquierda mediante el buen momento de Schonfeld que ganaba por esa franja pero no podían concretar en la zona de definición. A los 66', Mayenfisch dominó el balón dentro del área, enganchó hacia adentro pero el defensor Quintana lo empujó, el árbitro no dudó y sancionó penal. El recién ingresado Pusseto se hizo cargo, cambiándolo por gol. La visita salió en busca del empate pero no pudo inquietar a González y Unión casi aumenta de contra. En tiempo de descuento, le anularon un gol a los paranaenses muy protestado en el final del partido.

Unión no jugó bien pero ganó un partido clave, sumó tres puntos fundamentales para tratar de alejarse de la zona roja. El Bicho Verde en siete días visita a Sportivo Las Parejas.

Estadio: de la Avenida

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe). Líneas Matías Coria (Cañada de Gómez) Mariano González (Santa Fe) 4° Árbitro: Maximiliano Moya (Santa Fe).

UNION DE SUNCHALES 1: Gonzalo González; Raúl Chamorro, Santiago Barraza, Ezequiel Gnemmi y Lucas Sánchez; Braian Otero (Francisco Robles), Manuel Vargas (Cristian Sánchez), Martín Caballo y Germán Mayenfisch; Gonzalo Schoenfeld (Alfredo Pusseto) y Adrián Rodríguez. DT: Walter Grazziossi

ATLÉTICO DE PARANÁ 0: Gustavo Vergara; Joaquín Halgestron (Ignaci Valsagiacomo), Santiago Gioria, Juan Quintana y Damián Schvindt; Emiliano Griffa (Matías Sánchez), Emanuel Romero (Leonardo Acosta), Mauro Ponce de León (Alexis Ekkert) y Damián García (Luciano Almada); Emiliano Bogado y Pablo Stupisky. DT: Hugo Fontana

GOLES: ’66 Alfredo Pusseto –p- (U)

Completaron la Zona B los siguientes partidos:

Douglas Haig de Pergamino 3 vs Juventud Unida Gualeguaychú 2

Sarmiento de Resistencia 0 vs Gimnasia Conc. Del Uruguay 0

Defensores de Pronunciamiento 2 vs Sportivo Las Parejas 1

San Martín de Formosa 1 vs Crucero del Norte 1

Defensores de Villa Ramallo 0 vs Boca Unidos 1

Sportivo Belgrano de San Francisco 0 vs Racing de Córdoba 0

Central Norte Salta 1 vs Juventud Antoniana 0

Libre: Gimnasia y Tiro de Salta