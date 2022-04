ARB: Unión mantuvo el invicto

Los parciales fueron 21 a 13, 36 a 31 y 59 a 44, todos favorables para el invicto equipo de Rodrigo Juárez.

Matías Loro con 22 puntos y Juan Cipolatti con 15 fueron los principales anotadores del líder de la Zona B, en tanto que Nicolás Crotti fue el goleador de la Crema y el juego con 25.



Posiciones:

Zona A: Libertad 7; Quilmes y Ben Hur 6; 9 de Julio 5.

Zona B: Unión 8; Atlético 6; Independiente y Peñarol 5.



Próxima fecha (5ª): Libertad vs. Quilmes; 9 de Julio vs. Ben Hur; Independiente vs. Atlético y Peñarol vs. Unión.