LRF: Unión derrotó a Aldao y clasificó a la tercera Fase de la Copa Centenario

En la noche del miércoles 13, el Bicho Verde superó 3 a 1 a los aldaenses con tantos de Santino Gaido en dos oportunidades y Santiago Caballo. Ahora espera rival que saldrá del cotejo entre Atlético Maria Juana vs. 9 de Julio de Rafaela.

En los primeros minutos, cuando no se había generado ninguna jugada de riesgo para los dos equipos, se va expulsado el defensor Gnemmi en Unión por insulto al árbitro, dejando a su equipo con diez. Pero la visita no pudo hacer valer ese hombre de más, no pudo inquietar a Ruffinetti, porque Caballo y Vargas sobresalieron en el medio. A los 39´, un pelotazo para Gaido que picó en diagonal del centro a espaldas de Portianka, ganando en velocidad, le permitió definir ante la salida de Ferreyra, poniendo el 1 a 0 para Unión, resultado con que cerró el primer tiempo.

En el complemento, al minuto de juego, en la visita se fue expulsado Santiago Herrera. El partido se hizo disputado en el medio y en la visita también se fue expulsado David Lencina. Unión generaba pero fallaba en el pase final. El segundo gol vino a los 85', mediante un cabezazo de Caballo que culminó una jugada que el mismo había generado recuperando una pelota. Pero en la jugada siguiente, descontó el Deportivo Aldao mediante un soberbio cabezazo de Carlos Fragata. Después, otra contra visitante dejó a Fragata con el arquero Ruffinetti y el uno lo derribó fuera del área, siendo expulsado por último hombre. Los aldaenses, jugados totalmente al ataque en busca del empate, se descuidaron en defensa y en tiempo de descuento, Gaido en contrataque, ganó en velocidad para poner el tres a uno final.

Ganó el Bicho Verde y ahora deberá esperar al ganador de Atlético Maria Juana vs. 9 de Julio de Rafaela para disputar el partido de la tercera fase de la Copa Centenario.

Estadio: de la Avenida

Arbitro: Rodrigo Pérez

UNIÓN DE SUNCHALES 3: AgustÍn Ruffinetti; Bautista Laurenzale, Ezequiel Gnammi, Kevin Allasia y Ronaldo Welchen; Alexander Fernández (Santiago Vicens), Thiago Allasia, Santiago Caballo y Manuel Vargas; Andy Tenorio (Franco Semino) y Santino Gaido. DT: Claudio Batistón

DEPORTIVO ALDAO 1: Darío Ferreyra; Andrés Gutierrez (Brian Spurio), David Lencina, Emanuel Dacci y Axel Portianka (Lautaro Rojas); Lorenzo Peirone, Gabriel Urquiza (Lautaro Dutto), Ezequiel Saavedra y Carlos Fragata; Santiago Herrera y Mariano Cavallero. DT Carlos Scándalo.

GOLES: ’39 y ‘94 Santino Gaido (U) ’85 Santiago Caballo (U), ’87 Carlos Fragata (DA)

INCIDENCIAS: Expulsados en Union Ezequiel Gnemmi y Agustin Ruffinetti . En Deportivo Aldao Santiago Herrera y David Lencina.

Preliminar Categoría 2010: Unión 3 - D. Aldao 1