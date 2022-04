¿Estás por hacer una mudanza? No te pierdas estos consejos 

Experimentar una mudanza es, sin duda, un momento estresante y agotador, ya que habitualmente no sabemos por dónde empezar cuando hay que trasladar nuestras pertenencias. Te dejamos algunos consejos que te ayudarán a organizarte y hasta, incluso, disfrutarla.

- Evitá dejar todo para último momento: Mudarse requiere cierta logística y planificación, por lo tanto, si postergás todo para último momento será muy abrumador. Necesitarás estimar el tiempo, los costos, permisos, averiguar sobre ciertos servicios y mucho más. Para eludir el estrés te recomendamos hacer una lista de todo lo que debés hacer y cuáles son los pasos a seguir.

- Limpiá y ordená tu casa antes de la mudanza: Seguramente vas a querer llevarte todo lo que hay en tu casa, más si es tu primera mudanza y este es un error. Por eso, te recomendamos que antes de la mudanza hagas un inventario de todo lo que tenés: muebles, objetos, entre otras cosas y así podrás evaluar qué objetos te sirven y cuáles ya no necesitarás. Esto te ahorrará costos en transporte, tiempo de empaque y espacios. Además, si vendés algunas cosas tendrás un ingreso extra que te puede servir para la nueva casa.

- Contratá un servicio de mudanza: Si no querés o no podés efectuar vos mismo la mudanza, hoy en día hay una gran cantidad de servicios que se encargan de la carga y el transporte de tus pertenencias para que no tengas que preocuparte por ello. Te recomendamos contratar un servicio de mudanza profesional que pueda transportar tus muebles y objetos con sumo cuidado. Además, lo bueno que tienen estos servicios, es que si algo se pierde o se rompe, por lo general tendrás un seguro o compensación. Si querés conocer más, hacé click en https://www.transportesargentinos.com.ar/ y enterate de todo lo que ofrecen.

- Tené en cuenta no vaciar algunos cajones: Podés dejar toda tu ropa u objetos que no sean muy pesados en los cajones. Así tendrás que usar menos cajas y cuando ya estés ubicado en la nueva vivienda, te será más sencillo de acomodar todo.

- Siempre empacá por separado los objetos delicados: Así evitarás cualquier roce que produza alguna rotura.

- Averiguá sobre los servicios guardamuebles: Te pueden ser de gran ayuda si, por ejemplo, en la nueva casa tenés poco espacio y no encontrás en donde dejar ciertos muebles y objetos; o bien, si deseás guardarlos por un período para venderlos luego. Los servicios guardamuebles son muy confiables y ofrecen una gran cantidad de tamaños según tus necesidades y a un precio razonable.

Seguí estos consejos y viví tu mudanza con tranquilidad.