Tras celebrarse el Día de la Independencia este miércoles 9 de julio en Argentina con un feriado nacional, muchos se preguntan cuándo llegará la próxima jornada festiva que habilite un pequeño descanso extra. Malas noticias: hay que esperar.

Además, no falta quién se pregunta cuándo es el próximo fin de semana largo. Si se ubica un feriado un día lunes o un día viernes, el fin de semana se alarga y se convierte en XL.

¿Cuánto falta para el próximo feriado?

La mala noticia es que para el próximo feriado hay que esperar bastante. Es que si bien el 17 de agosto se conmemora el paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín con un feriado nacional, este día cae domingo, por lo que para la mayoría no habrá cambios. Hay confusión porque el gobierno definió que el viernes 15 de agosto sea "jornada no laborable", pero esto no implica que tenga los mismos alcances que un feriado. En la práctica, sobre todo en el ámbito privado, será un día laboral como cualquier otro. Los beneficiados: no habrá clases ni tampoco actividad en el ámbito estatal. Estos grupos sí disfrutarán de un fin de semana largo.

¿Cuántos feriados quedan en 2025?

No habrá feriados en septiembre, el mes del calendario argentino que siempre se muestra libre de jornadas festivas.

Y en octubre está el feriado del 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pero este año cae domingo, por lo que nuevamente gran parte de la población no sentirá el impacto de esa jornada.

La buena noticia: finalmente, el próximo descanso llegará en noviembre, y llegará con un finde semana largo. El 20 de ese mes es el Día de la Soberanía Nacional y se traslada al lunes siguiente, 24 de noviembre. La yapa es que el gobierno definió el viernes 21 de noviembre como día no laborable con fines turísticos. En otras palabras, será un finde XL que irá de viernes a lunes, cuatro días.

En tanto que diciembre trae la festividad del lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), que no se trabajará por feriado. Esto permitirá otro fin de semana largo, del sábado 6 al lunes 8. Y hacia fin de mes Navidad, 25 de diciembre, que este año cae jueves.