Semana de intensas definiciones

A nivel nacional y provincial – y porque no internacional –, en los próximos días habrá novedades determinantes . Perotti ya tiene su presupuesto 2022 y paritarias hasta la primavera. Se viene un festival de licitaciones. La política continúa con el “armado del barco” (Fascendini dixit) para zarpar rumbo al 2023.

Habemus presupuesto 2022

“Aunque la oposición tenga el 75% de las bancas, hemos votado el presupuesto con temperamento constructivo”, argumentó el senador Felipe Michlig, presidente del inter bloque radical, después que el peronista ¿ex? disidente Rubén Pirola ponderara la Ley de Leyes, no sin reconocerle a Miguel Lifschitz “la decisión de tomar un endeudamiento (de 500 millones de dólares) para infraestructura”, respondiéndole elípticamente al Gobernador Perotti, que se había quejado porque le toca pagar la primera cuota de 125 millones de dólares.



Ya el diputado socialista Joaquín Blanco lo había “atendido” al mandatario santafesino diciendo que ese crédito se había tomado con el aval de una Ley votada por unanimidad en las dos Cámaras “para obras, no para hacer caja”, azuzó.



Perotti en verdad se quejó porque no le dejaron plata para hacerle frente a los vencimientos, lo cual le sirvió tanto a él como a su pretoriano de las finanzas, Walter Agosto, justificar el plazo fijo de 23 mil millones de pesos al que tuvo que echar mano – transitoriamente – para comprar los dólares que le permitan cancelar la primera cuota del empréstito.



El dato auspicioso es que Walter Agosto – al decir del senador Michlig, quien con pares radicales y peronistas lo visitaron el pasado jueves por la mañana – se comprometió a transferir esta semana los 345 millones de pesos que el gobierno le adeuda en concepto de Obras Menores a 62 municipios y comunas de la oposición.

De armados y otras yerbas

Por lo pronto, los radicales definieron que – salvo en algunos departamentos para las listas locales – habrá lista de unidad para presidir el Comité Provincia y la Convención. Felipe Michlig, del sector Evolución (dícese de ahora en mas “el pullarismo”) será el nuevo titular del Comité provincial, acompañado en la vicepresidencia por José Corral, mientras que el M.A.R y el barlettismo presidirán la Convención (aún sin candidato definido).



Los socialistas no se resignan a ser actores de reparto en los próximos armados, y para ellos se reagrupan después del golpazo anímico y electoral que les provocó la muerte de Miguel Lifschitz, con la reaparición en la escena pública del ex Gobernador Antonio Bonfatti que, al igual que Miguel Del Sel en el PRO afirma que estará presente para “acompañar” en los armados.



Dicho sea de paso, Del Sel tiene previsto caminar el norte de la Provincia; ¿para ayudar en las construcciones territoriales, o chequear “in situ” si aún su carisma sigue intacto como para hacer realidad el viejo adagio “la tercera es la vencida”?



En el peronismo gobernante, ya es un hecho que Perotti comenzará a moldear al sucesor dentro de su sector "Hacemos Santa Fe" (que relanzará el mes que viene), una vez quitada la preocupación del presupuesto y las paritarias.



Por temor a ser expulsados del reino, nadie del entorno se anima siquiera a pensar en voz alta “adelante de la gente” sobre la cuestión. Algunos creen que Perotti mandará a la cancha a un cuarteto de aspirantes para testearlos, pero en el fondo todos presuponen que el Elegido será Roberto Mirabella.



La incógnita será el futuro del actual Gobernador: ¿Primer diputado de su candidato? ¿Aspirante al Sillón de Rivadavia? Bien podría ser las dos cosas, los tiempos electorales se lo permitirían. Y le queda aún la senaduría nacional en reemplazo de Marcelo Lewandowski, si este decidiera ser candidato a intendente de Rosario y ganara.

Fiscales bajo la lupa, una constante

El resonante caso del policía de Cañada de Gómez, arrestado por 40 días por el fiscal Santiago Tosco, luego de que el agente del orden cumpliera con la Ley al ingresar sin orden de allanamiento a un estudio jurídico en persecución de un delincuente, – y liberado por presión popular y fundados argumentos jurídicos y de cumplimiento de la ley, hechos por el ex ministro Pullaro y otros como el diputado nacional Gabriel Chumpitaz– pone una vez mas bajo la lupa el accionar discrecional, prepotente y autoritario de algunos fiscales.



Tosco ya tiene una denuncia disciplinaria ante la Comisión Bicameral de Acuerdos, ahora presidida por el senador peronista Raúl Gramajo, por haber acordado en juicio abreviado una pena por debajo de los parámetros que surgen de su encuadramiento en el Código Penal.



Concretamente, por dos hechos de robo calificado, privación ilegítima de la libertad, violación de medida sanitaria, desobediencia a la orden de autoridad competente y tenencia ilegal de arma de fuero de uso civil de un sujeto que, como detalle de interés, el defensor era el Dr. Ángelo Rossini, uno de los profesionales del estudio allanado en urgencia por el agente policial Luis Pais.



Pullaro hizo una presentación ante la auditora del MPA María Cecilia Vranicich para que sea revisado el accionar del fiscal Santiago Tosco.

El campo, una vez más para variar

Sería motivo de exploración casi esotérica, conocer por qué el kirchnerismo cada vez que – vanamente – quiere proteger a “la mesa de los argentinos”, se la agarra con el campo, aún a sabiendas de que - como la lucha contra la inflación – es una batalla perdida antes de empezar.



Y encima mienten. Una persona vinculada con la iglesia católica como el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, negando en la inauguración de Expoagro que aumentarían las retenciones a la harina y aceite de soja para crear un fideicomiso de trigo (¡justo un fideicomiso!) destinado a abaratar el precio del pan.



El Gobernador santafesino Omar Perotti, trabajó con su ministro de la Producción Daniel Costamagna hasta la medianoche del día anterior en que visitara al Presidente Fernández, para llevarle un esquema de incentivos para morigerar los incrementos del pan al consumidor sin tener que interferir en la cadena de trigo, buscando estimular una mayor superficie de siembra dentro del contexto de que Ucrania y Rusia representan el 30% del mercado internacional de trigo, por lo que Argentina tiene una enorme oportunidad, para no tener que echar mano a lo que definitivamente hicieron.

“El estímulo concreto tiene que ver con financiamiento, con previsibilidad, un marco mucho más claro para que se incremente el área sembrada de trigo”, señaló Costamagna, para agregar que “la última campaña de trigo llegó a 20 millones de toneladas, de las cuales 6,5 millones se consumen en el mercado interno, o sea que quedan 14 millones de toneladas disponibles para la exportación”.

¿Saín a imputativa esta semana?

De acuerdos con fuentes judiciales, esta semana los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández abrirían la causa Sain a los abogados de los incriminados, pero además citarían a indagatoria al ex Ministro de Seguridad Marcelo Saín, a quien fuera su segundo Germán Montenegro y a la también ex funcionaria Nadia Schujman.

El “caso Saín” no se circunscribe solamente al acusado, sino que podría tener derivaciones políticas - institucionales insospechadas.