ARB: Arranca el Torneo Preparatorio

La Asociación Rafaelina de Básquetbol pone en marcha de manera oficial la temporada 2022 del certamen de Primera División con la disputa del torneo Preparatorio, en su habitual formato.

Dos zonas de cuatro, todos contra todos en encuentros de ida y vuelta. Los playoffs serán disputados por los mejores cuatro que irán al Súper 4.

Los partidos de este viernes comenzarán a las 21.30:

Zona A: Libertad vs. Ben Hur y 9 de Julio vs. Argentino Quilmes.

Zona B: Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela y Independiente vs Peñarol.