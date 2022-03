''Estamos frente a un virtual colapso de la justicia civil y laboral en Rafaela''

Rafaela Noticias había planteado el tema hace una semana, al anunciar la toma de juramento a los nuevos camaristas de la recientemente creada Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, los doctores María José Álvarez Tremea, Duilio Hail y Pablo Lorenzetti. Los dos primeros venían desempeñándose como jueces de Distrito en lo Civil y Comercial en dos de las cuatro nominaciones que hay en Rafaela.



Con estos ascensos y la salida de esos magistrados, tres de los cuatro Juzgados de Distrito de Primera Instancia en lo Civil y Comercial quedaron vacantes, ya que también la Primera Nominación carece de magistrado, tras la jubilación del Dr. Ercole, sucedida ya en 2019. Así, la Dra. Ana Laura Mendoza, jueza de la Tercera Nominación, es la única en funciones en ese fuero. Además, uno de los dos Juzgados Laborales también está vacante desde hace similar período, por jubilación del Dr. Piovano, con lo cual el único Juzgado activo es el que titula el Dr. Lucas Marín.

Frente a esta situación, el Colegio de Abogados de Rafaela convocó en la mañana de este viernes 11 a una conferencia de prensa en la cual expuso el problema como una situación que "excede a la colegiatura, pero afecta a toda la ciudad de Rafaela". Luego de recordar la situación que se ha planteado, la presidenta del Colegio, Dra. Mabel Eusebio, expuso la necesidad de cubrir rápidamente las vacantes a través del mecanismo constitucional previsto "porque queremos evitar el virtual colapso del servicio de Justicia en Rafaela. Es entendible que un solo juez no puede dictar sentencia en 4 juzgados, llevando adelante todo el despacho. Por algo existen las cuatro nominaciones".

En ese sentido, Eusebio explicó "que todo tipo de causas sobre conflictos por temas económicos, bancarios, sucesiones de personas fallecidas, conflictos entre socios o sociedades, todo se dirime en los juzgados civiles y comerciales. No tenemos estadísticas, pero no importan tanto las estadísticas, sino que cuando estamos hablando del servicio de justicia cualquier causa es importante. Son muchas causas. En los Juzgados civiles más de 500 por año en cada uno. En los juzgados laborales son 750 causas anuales en cada uno. Pero desde ya que si las vacantes no se cubren se va a producir un colapso. Nosotros representamos los intereses de clientes, que son los justiciables, y tenemos que hacer pública esta situación".

En tal sentido, el Colegio con sede en Rafaela convocó a profesionales y colegiados de toda la región, para compartir la preocupación por esta situación. Además, se enviaron notas informativas a instituciones, como el caso del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, para ponerlas al tanto de este grave problema.

La doctora Eusebio también recordó que tuvieron el lunes una reunión con el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, en donde el funcionario manifestó que el Ejecutivo enviará los pliegos con las ternas propuestas para los juzgados vacantes "en breve", en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia, pero los plazos son todavía inciertos.

Autor: Miguel González