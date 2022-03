Conflicto docente: sin convocatoria y con paros ratificados para esta semana

La que se inicia será una semana atravesada nuevamente por el conflicto docente. La reunión paritaria del pasado viernes no implicó avances que permitiesen desactivar los paros de este martes 8 y miércoles 9. Si bien el gobierno y sus funcionarios habían generado expectativa porque se presumía – y así lo habían adelantado explícitamente - que en el encuentro se presentaría una nueva propuesta, ello no fue así.



La supuesta oferta sería una réplica de la nacional, por lo que el 41,7% que se había planteado originalmente a nivel local, se elevaría a 45,5. Pero el cónclave transcurrió sin mayores novedades; no se formalizó ninguna nueva oferta y se limitó a "un intercambio" entre funcionarios y dirigentes sindicales para conocer los principales puntos de disidencia que motivaron el rechazo a la oferta.



Nada que no se pudiera leer o escuchar a través de los medios de comunicación durante toda la semana previa al viernes en el que volvían a reunirse. ¿Por qué el gobierno no jugó su carta con la nueva propuesta? Porque aún cuando hubiese sido considerada satisfactoria, los paros no se levantaban, dado el método de consulta que posee sobre todo Amsafe. Pero además, los gremios ya habían dejado trascender que la aspiración era lograr una oferta por encima de la nacional, "porque la provincia está en condiciones de hacerla", y porque "así fue en los últimos años", fundamentaban.