Intendentes y presidentes comunales opositores fueron a la Casa Gris para pedir que cese la discriminación

Cerca del mediodía de este martes 15, intendentes y presidentes comunales radicales, socialistas y demócrata progresistas y movilizaron a la Casa de Gobierno provincial para pedir un trato igualitario con las localidades del mismo signo político que el oficialismo y en protesta por el atraso en el giro de recursos a su gobiernos. Representando a la Municipalidad de Sunchales, asistieron el secretario de Gestión, Leandro Lamberti, y el subsecretario de Producción y Cooperativismo, Marcelo Canavese.



La iniciativa partió del Foro de Intendentes Radicales y su titular, Ricardo Ciancio recordó que luego de una convocatoria a principios de la gestión, Perotti no volvió a tener un contacto con el Foro, ni siquiera de forma virtual. "Pedimos varias audiencias y ni siquiera nos fueron contestadas. Es una jornada muy importante -continuó el presidente de San Jerónimo Sud- para intendentes y presidentes de comunas porque aquí hay radicales, socialistas y del partido demócrata progresista nos hemos convocados en la Casa de Gobierno para pedir una audiencia al Gobernador. La intención es tenerla de inmediata, a partir de este problema de vieja data que es la discriminación hacia nuestros gobiernos y la demora en la entrega de fondos fue creciendo con el tiempo y es un problema que se fue acrecentando y agudizando”.



En ese marco, recalcó que “de los fondos presupuestados para los años 2020 y 2021, en diferentes conceptos, a los municipios y comunas gobernados por la oposición no llegaron más de 2.500 millones de pesos”



En ese sentido, Ciancio detalló: “estamos reclamando un atraso en obras, de los recursos del Fondo de Obras Menores y la discriminación en términos generales en el Plan Incluir, en viviendas, en Vialidad Provincial, en Desarrollo Social", y continuó: "también, nos estamos haciendo cargo de los gastos en salud en plena pandemia y no hubo transferencias prácticamente del Fondo Covid, del que se ejecutó solo el 30 o 40 por ciento de lo que le asignó la legislatura".



Y amplió: “Igualmente, nos estamos haciendo cargo de arreglar patrulleros, combustible, cubiertas, gastos operativos de la policía, resmas de papel, computadoras, arreglos de comisarías. Nos estamos haciendo cargo de cosas que son sin lugar a dudas del gobierno provincial. Por otro lado, no vemos ninguna contrapartida con fondos como Obras Menores que son asignados a gastos corrientes por la Legislatura”.

“PUNTO LÍMITE”



“En diciembre -sostuvo el radical- con el no pago de gastos corrientes, en un mes que todos saben que es de gastos extraordinarios, se nos complicó todo, después atravesamos enero, que es un mes muy difícil, de baja recaudación y se nos ahoga financieramente a muchos gobiernos locales a punto tal que hay varios que pensaron en cerrar sus comunas. Por ello consideramos que se ha llegado a un punto límite en el que tenemos que presentarnos a conversar con el gobernador, pacíficamente, respetando la institucionalidad y pedimos una audiencia con el porque la mayoría de los funcionarios del gobierno provincial nos dicen que ya no tienen respuestas para darnos, que la decisión la tiene el Gobernador”.



Después, se lamentó porque “el Gobierno se negó a dejarnos subir a la secretaría privada para entregar un petitorio para solicitar una audiencia. La policía de la escalinata nos bloqueó el paso y nos dijeron que no solo que no estaba el Gobernador sino que no había nadie de secretaria privada. Les dijimos que no nos íbamos a ir hasta que no nos recibieran. Más tarde, bajaron Kaufmann (subsecretario de Comunas para la Provincia) y a Freyre (secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional) y les dijimos que no queríamos entregarles el petitorio a ellos, porque ya formulamos otros pedidos de audiencia y no fueron respondidos. Esperamos un rato y vino gente de la secretaría privada y recibió el documento”.



Más tarde, los administradores de pueblos y ciudades del interior que no forman parte del partido que gobierna la provincia se dirigieron a la Legislatura y entregaron una copia del escrito en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.