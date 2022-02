El gobierno de Perotti, entre el cielo y el infierno

“Este gobierno no discrimina”

A manera de capítulo continuación del extenso y contundente documento del Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista (mediante el cual no sólo negó que el gobierno de Omar Perotti discrimine a la oposición en el reparto de fondos y obras, sino que, redoblando la apuesta, los acusó a ellos (FPCyS versión pre-2021) de discriminar al peronismo durante los 12 años en que fueron gobierno), de manera cuanto menos rara, el Ministro de Gestión Pública Marcos Corach eligió, un sábado a las seis de la tarde, la red twitter para avanzar en el tema, enumerando – con fotografías – una serie de obras llevadas a cabo por el gobierno en 9 estados locales no peronistas por 1.400 millones de pesos.

Por la misma vía social de twit, el ex titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Fabián Bastía respondió que “el Ministro Corach pretende ocultar la manifiesta discrecionalidad y discriminación del gobierno, a partir de obras en ejecución contempladas en presupuestos anteriores”.

El dato político con este twit de Corach, es que el presupuesto 2022 sólo verá la luz si los 12 senadores peronistas mantienen su postura original que derivó en la media sanción, porque seguramente los diputados de la oposición le introducirán modificaciones. Y sospechamos que esta vez los 7 senadores radicales podrían abstenerse.

Foros opositores harán un “piquete institucional”

La semilla comenzó a germinar en el Departamento General López, donde su senador radical Lisandro Enrico se quejó airadamente por la manifiesta discriminación a la que son sometidos intendentes y presidentes comunales radicales.



Luego Federico Angelini – PRO - reunió a los suyos en Humberto1º para protestar por lo mismo; el socialismo no para de decir en público que el gobierno discrimina a los propios también.



Todas estas voluntades contrarias al gobierno provincial se verán plasmadas este martes 15 con una gran movida provincial hacia Casa de Gobierno de intendentes y presidentes de comunas de todos los signos políticos para “pedirle que nos pague los que nos debe”. ¿Esto apresuró el twit de Marcos Corach?

Perotti y su mala relación con el oficialismo también



En la primera sesión post receso de la Cámara de Diputados, la oposición casi abusó del gobierno con sus duras críticas – como un boxeador ante un rival indefenso entre las cuerdas – ante el silencio atronador del oficialismo.



Sólo la diputada bielsista Matilde Bruera pidió la palabra para defender, una vez más, a su “cliente político” (Bruera es abogada) Marcelo Sain, pero desnudando por si no alcanzaren las tribulaciones en el peronismo, la interna en el propio oficialismo, ya que se opuso a un proyecto presentado por su par de bancada Luis Rubeo, quien pedía la comparecencia en la Cámara del Fiscal de Estado Rubén Weder.

Para colmo de males, Bruera, indirectamente al oponerse al proyecto de Rubeo, puso crudamente en tela de juicio la decisión del Gobernador Omar Perotti de ordenarle en noviembre último al Fiscal de Estado que investigue lo acontecido en el Ministerio de Seguridad, tras los allanamientos llevados a cabo por el MPA en las oficinas de Rosario y esta capital de la repartición, en busca de documentación que probare supuestos perfilamientos y hasta espionaje ilegal por parte del ex Ministro de Seguridad.



La oposición hizo blanco de sus críticas en la creciente y lacerante inseguridad en las grandes urbes, discrecionalidad en el reparto de fondos de distintos programas de gobierno (que el Partido Justicialista negó enfáticamente mediante un flamígero documento en contra de la oposición) y hasta los intereses resarcitorios abusivos que cobra la EPE (5% mensual acumulativo según el Diputado del PDP Gabriel Real cuando el tope es de 2,90%) y otro pedido de informes del radical Fabián Bastía, pidiendo que las autoridades de la empresa de energía informen sobre, por ejemplo, casi 10 mil millones de pesos que la EPE le cobró a los usuarios y no le pagó a la distribuidora mayorista CAMESA.



“Omar Perotti consiguió la rareza política de unir a la oposición y dividir al oficialismo”, reflexionaba el jueves en la legislatura un ex - reutemista secretario de bloque. A la luz de los hechos tiene razón.

Olivera: el conciliador

Con el mandato histórico sobre su espalda política de evitar que esta gestión peronista quede en wikipedia como la primera en durar solo cuatro años (Vernet le traspasó el mandato a Reviglio, y este a la dupla Reutemann – Obeid durante 16 años) el presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera comenzó un raid conversatorio con los principales líderes del peronismo para recrear “la unidad en la diversidad”.



Fue así como durante siete horas se reunió en Rosario con María Eugenia Bielsa, el “Chivo Rossi (acompañado por Germán Martínez, flamante presidente del bloque de diputados nacionales del FdT), Eduardo Toniolli y Lucila de Ponti (Movimiento Evita), María de los Angeles Sacnún y Marcos Cleri (La Cámpora).



Quedará para la semana que viene, la Vicegobernadora Alejandra Rodenas y Armando Traferri (Nuevo Espacio Santafesino) y el bloque Lealtad que preside Alcides Calvo. Después lo hará con los “los no alineados”, Oscar “Cachi” Martínez (Frente Renovador) y Cesira Arcando (FE).



El discurso de Olivera va en un solo sentido: que el año que viene juegue todo el mundo que desee hacerlo, pero por dentro del Frente que se diseñe. “En la vereda de enfrente se están preparando para un gran frente de unidad para ganarnos, y nosotros vamos a ser tan pícaros de ir separados”, chanceaba Olivera, coloquialmente pragmático.

¿Y el “no peronismo”?

Mientras el M.A.R de Julián Galdeano y sus socios del barlettismo (auspiciantes de la dupla ganadora Losada – Scarpín) pasean a la fulgurante senadora por medios, pueblos y ciudades (ahora se agregó a los periplos, por su cuenta, Dionisio Scarpín), el Maximiliano Pullaro hace lo propio, últimamente acompañado por Federico Angelini, líder del PRO, quien reunió en Humberto 1º (Depto Castellanos) a sus 15 intendentes, concejales y presidentes comunales para darle forma a un Foro del sector.

El radicalismo, que está acordando las nuevas conducciones orgánicas a nivel provincial ante el recambio de autoridades, paralelamente arma la Mesa de Juntos por el Cambio con el PRO y la Coalición Cívica, mientras espera la movida del siempre misterioso socialismo y otros actores independientes, tales como Amalia Granata (Somos Vida – Unión Federal), Nicolás Mayores (Vida y Familia), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe – UNITE).



El ex Gobernador y candidato Antonio Bonfatti, de quien el presidente de la UCR Carlos Fascendini dijo que “podría facilitar un frente de frentes”, le devolvió gentilezas rompiendo el silencio ante el diario El Litoral, esta vez para no sacarle el cuerpo a ningún sector político – llámese PRO - para construir ése gran frente electoral que intente arrebatarle el poder al peronismo gobernante el año que viene.

Sain: un dolor de cabeza, ¿inesperado?

Dejamos para el epílogo lo que presuponemos que sería el prólogo de una próxima columna: Marcelo Sain y su situación judicial. El MPA ya está notificando a quienes se presentaron para requerir información sobre la aparición de sus nombres en un lista mediática de supuestos “perfilados” y/o espiados por el ex Ministro – entre ellos Maximiliano Pullaro – que resultaron “penalmente ofendido (victima) por la comisión de los delitos” de abuso de autoridad y violación a las leyes de Inteligencia y de Protección de Datos Personales” y que “lo asisten en su carácter de víctima - entre otros - los derechos previstos en el art. 80 del Código Procesal Penal (CPP)”.



Si el ex – Ministro (que no para de recibir reveses en la justicia y twitear contra Perotti y Lagna) resultare imputado por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, la oposición no dudará un instante en apuntar hacia el imponente edificio de 3 de Febrero y su actual inquilino.