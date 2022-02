Busatto dijo que "actitudes adolescentes" del gobierno pusieron "extremadamente en tensión" al PJ

El presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia, Leandro Busatto, tendrá que defender los intereses del gobierno ante la mayoría opositora para que la provincia tenga su presupuesto 2022.



Las Paso de 2021 desataron una tormenta dentro del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió enfrentar al gobernador Omar Perotti en el armado electoral y eso tuvo su costo para su sector político, La Corriente Nacional de la Militancia. El pase de facturas fue a cuentagotas. La última decisión que terminó de tensar la interna fue la expulsión de cuatro funcionarios de tercera o cuarta línea que son militantes de Rossi.



Las rispideces fueron creciendo de tal manera que el concejal de Santa Fe por ese sector, Federico Fulini, decidió renunciar al bloque del PJ en el Concejo para "llamar la atención" del gobierno en pos de la unidad.

La Corriente Nacional de la Militancia fue uno de los primeros sectores del peronismo que se sentó esta semana con Ricardo Olivera, el presidente del partido a nivel provincial. El objetivo de Olivera es empezar a juntar los heridos después de unas internas virulentas que aún están haciendo sangrar al peronismo. El también diputado provincial quiere armar una mesa donde se puedan sentar todos los sectores del PJ para intentar rearmar una estrategia de unidad para que el peronismo no pierda la provincia en 2023.

En diálogo con UNO Santa Fe, al ser consultado sobre por qué el diálogo es propiciado por el partido y no por el gobierno y si creía que los referentes de Perotti se iban a sentar con Agustín Rossi, Busatto dijo: "No lo sé. Pero es cierto que el paso lo da el partido. El gobierno ha hecho las cosas en el sentido contrario. A falta de construcción de la unidad por parte del sector político que responde al gobernador y que está hoy en el mando de la gestión, lo está haciendo el partido. De hecho el gobierno no ha hecho ningún gesto en favor de la unidad últimamente. Está bien que el partido emerja para ponerle un freno a una actitud que, por lo menos para nosotros, pone en peligro claramente la unidad".

"Si se despiden compañeros por pertenecer a una línea política, si no se consulta a ningún compañero en la gestión y se avanza sin mirar a los compañeros que quedan en el camino no se está teniendo una gestión a favor de la unidad, al contrario. Por eso es bueno que el partido tome las riendas en una situación que se empieza a poner tensa y genera demasiada tensión de cara a un año demasiado importante para nosotros", agregó.

Al ser consultado sobre si este llamado al diálogo de Olivera es poner paños fríos a una interna caliente, Busatto respondió: "Creo que Ricardo intenta poner paños fríos y que intenta diseñar una mesa en la que tengamos la posibilidad de estar presentes todos los actores y que de ahí tiene que salir una definición en la que todos tengamos la posibilidad de participar en una estrategia para 2023 y definir lo que es mejor para el conjunto. No estamos pidiendo que el partido se ponga en favor de un sector o de otro. Estamos pidiendo que se contemple a todos los sectores en la estrategia de la unidad y que es lo que el gobierno no hizo en estos dos años. Por eso lo está haciendo el partido ahora, al menos está tratando de construirlo".

—¿Hoy se sienten excluidos de una estrategia para 2023?

—No diría que nos sentimos excluidos. Sí está amenazada la estrategia de la unidad y no por nosotros. Me parece que las actitudes del gobierno, en algunos casos pueriles o adolescentes, han puesto extremadamente en tensión algunas situaciones que no deberían haberse dado. El gobernador tendría que haber conducido el conjunto del peronismo, no su sector; y mucho menos tomar definiciones políticas en la gestión en contra de otro sector en función de diferencias que se han resuelto electoralmente, democráticamente y como debe ser. No es un pecado pensar distinto. Pensar distinto nos tiene que hacer mejores y no peores. En todo caso, estos pensamientos diversos tienen que conjugarse en una sola cosa que es el interés superior del conjunto.

En ese contexto, Busatto aseguró que "es valioso que la mesa ejecutiva del partido ponga en marcha una serie de diálogos para escuchar todas las líneas internas del peronismo en una situación bastante tensa hacia adentro".

También dijo que "es el primer paso" para poder tener un buen 2022 y pensar en el 2023 "en un escenario donde la unidad en la diversidad, como decían algunos, o la unidad respetando las características de cada uno estaba peligrando por actitudes de la línea de gobierno o la línea política que está hoy en el gobierno de Perotti".

El presupuesto



Con el visto bueno del gobierno, en diciembre los senadores modificaron el proyecto original de presupuesto enviado por el Ejecutivo y le dieron media sanción por unanimidad. El ministro de Economía, Walter Agosto, mantuvo una larga reunión con los diputados de la oposición, que son mayoría en la Cámara baja, pero no hubo acuerdo. La discusión se trasladó a febrero y todo parece estar igual que en diciembre, o peor aún porque aumentaron las tensiones internas en el propio PJ.

Busatto es el presidente del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados y fue una de las voces, junto con la de Olivera, que más se escuchó durante los últimos dos años para defender la gestión de Perotti. En el momento de mayor tensión entre el rossismo y el perottismo a Busatto le toca ir a buscar un acuerdo con la oposición para que la provincia tenga su presupuesto para 2022.

"Estamos tratando de tener una conversación con la oposición. La realidad es que tenemos que tomar una definición de si podemos avanzar con este presupuesto o si recibe algunas modificaciones. En función de eso hay que ver cuál es la posición del Poder Ejecutivo que hasta aquí manifestó que no tiene vocación de modificar lo que aprobó el Senado", explicó.

"Tenemos por delante algunos días de negociaciones y conversaciones y seguiremos viendo si tenemos la posibilidad de modificar la situación política que tuvo repercusión en el presupuesto", dijo y aclaró: "A priori es un buen presupuesto y tenía el visto bueno de todos los bloques, pero después se complejizó porque hay una situación política que tiene que ver con los municipios y las comunas de la oposición y con algunas situaciones que exceden lo estrictamente parlamentario".

A pesar de eso, para Busatto todavía hay tiempo. "Hay que apelar a la buena voluntad y a los entendimientos comunes. No es bueno para ningún gobierno no tener presupuesto, aun cuando fuera más cómodo. Reconducir no es bueno para ningún gobierno. Te quita previsibilidad, herramientas de gestión, te da demasiada discrecionalidad. Sería bueno que tengamos un presupuesto que permita confluir la vocación del Ejecutivo y la buena voluntad de la Legislatura. No nos olvidemos que el presupuesto es una herramienta política del Ejecutivo y no de la Legislatura. La prioridad la debería tener el gobernador", finalizó.