El Registro Civil de Sunchales atiende con horario reducido

Los trabajadores de UPCN del Registro Civil de la provincia de Santa Fe realizan un paro de actividades en el lugar de trabajo en protesta por decisiones ministeriales que son “incompatibles con los acuerdos paritarios”. El reclamo se debe a “las medidas unilaterales” tomadas por el Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, refiriéndose al Decreto Nº 3.526/21 que otorga 52 subrogancias en los Registros Civil y General “sin ningún tipo de consenso”.

Vale recordar que sobre el final de noviembre pasado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) remitió una nota al ex ministro de Gobierno, Roberto Sukerman solicitando “se entregue oficialmente el listado de la cantidad y nombres de subrogancias propuesto por el mismo en el término improrrogable de 24 horas” y, de paso, se se le informó que, por lo inconsulta de la resolución, se había decido llevar adelante un plan de acción. Solicitud que aún no se efectivizó y el reclamo gremial se fue profundizando.



Ante la falta de respuesta, el pasado 13 de enero UPCN subió la apuesta y en un comunicado sostuvo que “a pesar de los cambios de ministro -Celia Arena reemplazó a Sukerman-, en el ministerio de Gobierno nada cambió”.



Con suma preocupación - se expresa más adelante - tomamos conocimiento de un nuevo acto administrativo dictado en forma absolutamente unilateral, la norma en cuestión es el Decreto N° 3526/21 que otorga 52 subrogancias en los Registros Civil y General sin ningún tipo de consenso y no habiendo tomado en cuenta lo presentado al Ministerio de Gobierno el 29 de noviembre pasado”.

METODOLOGÍA DE NO DIALOGAR

Días atrás se envió nota a la ministra Celia Arena en la que denuncia “un nuevo atropello por parte de las autoridades del Ministerio a su cargo” por continuar dictando actos administrativos en forma unilateral y fuera de todos los acuerdos establecidos”.



“Los Decretos N° 3550 y 3551 de diciembre de 2021 no solo no respetan la carrera administrativa de los trabajadores, sino que en muchos casos rozan la ilegalidad al ocasionarles perjuicios económicos”, acusa el gremio.



Y en el mismo sentido, apuntan que “las normas en cuestión otorgan subrogancias a diversos trabajadores de varias reparticiones del Ministerio sin ningún tipo de consenso y desconociendo por completo las solicitudes presentadas por nuestra entidad que fueran consensuadas con los compañeros de cada repartición.



Además, el gremio apunta que “se continúa otorgando subrogancias a personas con mucho menos antigüedad que quienes vienen desempeñando las funciones, sin respetar el orden de prioridad que se acordó oportunamente” y “lo que demuestra una metodología de trabajo por parte de las nuevas autoridades que dista mucho de generar canales de diálogo y tranquilidad en los compañeros”.



“No es nuestra intención ni la de los trabajadores que representamos, generar conflictos existiendo canales de diálogo, pero estas actitudes nos acercan a situaciones, que sólo tienen como corolario un plan de lucha con consecuencias innecesarias”, subraya la UPCN.

PIDEN INTERVENCIÓN DE PEROTTI



Finalmente, la UPCN solicita la urgente intervención del Gobernador de la Provincia con el objeto de poner orden en esta situación indicando a la Ministra en funciones, que debe respetar lo acordado en la Paritaria Central y las distintas reuniones jurisdiccionales, absteniéndose de continuar rubricando actos administrativos unilaterales, inconsultos y absolutamente injustos en cuanto a lo que hace a la carrera administrativa de los agentes.