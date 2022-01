LigaArgentina: Con un caso más de Covid, Libertad definió no viajar a San Francisco

Los Tigres deberán esperar para el debut en el 2022. Debía producirse esta noche en San Franciso, pero el Covid golpeó al plantel dirigido por el entrenador Sebastián Porta y Libertad definió por estas horas no jugar el cotejo ante San Isidro priorizando la salud de sus jugadores y cuerpo técnico.

La formación aurinegra sufre las bajas de Julián Eydallin, Nicolás Quiroga, Franco Lombardi y Manuel Alonso (se supo en los últimos minutos) , afectados por Covid, y de Mateo Pérez, contacto estrecho.

La nueva disposición de la AdC, atendiendo a la situación epimediológica actual, indica: "En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar)."