Síntomas de la tercera ola: sigue la fiebre, hay más dolores de garganta y menos tos seca

Los médicos afirman que la pérdida del gusto y del olfato ya casi no se ve en los consultorios de pacientes con coronavirus. La fiebre o febrícula sigue siendo predominante, acompañada por decaimiento y dolor muscular y en las articulaciones, así como congestión, resfrío y dolor de garganta.

Además de no dejar lugar a dudas de que Santa Fe, así como el resto del país, transita la tercera ola de la pandemia de Covid-19, la infectóloga del Sanatorio Parque y parte de la mesa asesora del Ministerio de Salud de la provincia, Carolina Subirá, indicó que los síntomas prevalentes en los pacientes contagiados en este nuevo brote difieren de los que se vieron en los consultorios durante 2020 y 2021. Es más, la especialista afirmó que en la última semana se están atendiendo en el efector privado a razón de 600 pacientes por día y apenas uno perdió el olfato.

Los especialistas coinciden en que si bien la variante Delta aún persiste, también admiten que la Ómicron ya tiene también una fuerte presencia. Y de hecho, autoridades del Ministerio de Salud provincial consideraron en las últimas horas que la composición de este tercer brote de coronavirus está conformado por casos de ambas dos, casi en partes iguales.

Lo cierto es que aún nadie puede explicar por qué, pero si bien los síntomas son más o menos los mismos, la prevalencia en este momento varió. De hecho, eso que antes era señal incontrastable de Covid positivo, como fueron la pérdida del gusto y el olfato, ya no se ve en los pacientes.

Fiebre y gargantas rojas



Aunque aclara que no están llevando una tabulación de los síntomas porque la demanda de más de 600 pacientes por día en los consultorios no lo permite, Subirá tiene el ojo entrenado desde marzo de 2020 y no deja de señalar los cambios que se vienen viendo en los cuadros de Covid.

“La fiebre o febrícula sigue siendo predominante”, dijo la especialista, acompañada por decaimiento y dolor muscular y en las articulaciones, así como congestión y resfrío y dolor de garganta.

“Muchos presentan gargantas rojas”, detalló la médica y agregó que “ya es mucho menos frecuente la tos seca y la diarrea”, que en otro momento tuvieron mayor presencia.

Los que desaparecieron casi por completo son la falta de olfato y gusto y, de hecho, indicó que “de todos los pacientes atendidos en estos días, solo uno presentó esta característica”.

“No hay forma de tener una explicación certera, los síntomas son más o menos los mismos, pero la prevalencia es diferente, aparecen más unos que otros, eso puede ser por las mutaciones, pero también depende de la inmunidad de las personas que puede ser natural o vacunal”, detalló la infectóloga, e insistió en que al menos por ahora “no hay forma de saberlo”.

Cuándo y dónde testearse



Lo cierto es que con este escenario de tercera ola y la demanda de testeos explotados, incluso el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, habló este lunes de “desborde”, bien vale tener en claro cuándo y dónde está indicado hisoparse, y cuáles son las pautas de aislamiento.

La primera y fundamental aclaración, es que absolutamente nadie que no tenga síntomas, debe testearse, incluso siendo contacto estrecho o conviviente de un positivo, no está indicada la prueba en forma preventiva. Y en el caso de ser conviviente de una persona con Covid detectable y presentar síntomas, tampoco, ya que se considera positivo por nexo epidemiológico.

Así solo deben testearse quienes presenten síntomas persistentes durante más de 24 horas: fiebre (más de 37,5 grados), dolor muscular y de articulaciones, dolor de garganta y mocos. Es más, desde el Ministerio de Salud indican que en la mayoría de los casos positivos el cuadro se presenta con fiebre en combinación con alguno de los otros síntomas.

Las pautas de aislamiento



Las dudas también son múltiples ante la indicación, o no, de aislamiento. El primer paso ante la presencia de síntomas compatibles con Covid, es aislarse hasta confirmar y descartar la sospecha, además de comunicar la situación a todas las personas con quienes tuvo contacto en las últimas 48 horas. El esquema de aislamiento para quienes tienen confirmado el diagnóstico es de 7 días (más 72 horas extras de cuidados rigurosos) para quienes tienen el esquema completo de vacunación, y 10 días para quienes no completaron la inmunización.

Para quienes son contacto estrecho de una persona positiva es de 5 días de aislamiento, más otros 5 maximizando los cuidados para quienes tengan pase sanitario, y se extiende a 10 días para quienes no tienen las dos vacunas. Eso se acorta a 7 días de aislamiento y 3 de cuidados para quienes cuenten con un PCR negativo.