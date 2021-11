Bancas y liderazgos políticos se definen hoy en las urnas

Más de dos millones de santafesinos, que conforman el tercer distrito electoral de la Argentina, decidirán hoy quiénes ocuparán a partir del 10 de diciembre próximo tres bancas del Senado y nueve de Diputados de la Nación. La compulsa estará monopolizada por Juntos por el Cambio (JxC), el Frente de Todos (FdT) y el Frente Amplio Progresista (FAP), según la proyección de las primarias septiembre pasado. También quedará dirimida la integración de Concejos Municipales, entre ellos el de Rosario, y se consagrarán intendentes y presidentes comunales.

En todo el país, algo más de 34 millones de argentinos irán a las urnas en un contexto que mantendrá los cuidados por la pandemia de coronavirus. Y, a la par de los cargos legislativos, también consolidarán o modificarán los liderazgos políticos a nivel nacional y puertas adentro de los espacios políticos para los próximos dos años.

En territorio santafesino son 2.768.525 los ciudadanos habilitados para votar. Los comicios locales se realizarán mediante el sistema de boleta única, mientras que para las categorías senador y diputado nacional habrá lista sábana. Tanto en 2013 como en 2017, la cita en las urnas fue unificada.

Además, 62.898 jóvenes de entre 16 y 18 años podrán votar en modo optativo (únicamente para las categorías nacionales). Se instalarán en la provincia 8.192 mesas distribuidas en 1.455 lugares.

En ese sentido, hay expectativa tanto por el nivel de participación ciudadana como por el impacto en las urnas de aquellos que votaron listas que no lograron sortear las Paso y los que no fueron a sufragar el 12 de septiembre. Además, podrán participar de las legislativas 409.152 argentinos que residen en el exterior y que no lo hicieron en las primarias.

Escenario

En Santa Fe, el gobernante Frente de Todos y Juntos por el Cambio polarizan una puja que será determinante a nivel nacional y, al mismo tiempo, implica un desafío para el oficialismo provincial, que busca achicar la diferencia a favor que tuvo el macrismo —el espacio más votado— en las Paso.

En total, se renovarán 127 bancas de las 257 que tiene Diputados. El resultado de esa compulsa fijará la dinámica del cuerpo legislativo. El oficialista FdT pone en juego 51 legisladores (hay 119), mientras que JxC disputa 60 de los 115 que integran el bloque.



El Senado, a su vez, está integrado por tres representantes por provincia (dos legisladores por la mayoría y uno por la minoría) y se renueva por tercios cada dos años y de a ocho distritos por vez. Ahora les toca a Santa Fe, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza y Tucumán.

La mayor atención se centra en la carrera por el Senado, un mano a mano entre las fórmulas de JxC (Carolina Losada-Dionisio Scarpin) y del FdT (Marcelo Lewandowski-María de los Angeles Sacnun). En las Paso, el primer binomio se impuso con el 39,8 por ciento de los votos, pero a nivel individual la segunda dupla fue la más elegida. El Frente Amplio Progresista (FAP), que postula a Clara García, procurará acrecentar los respaldos respecto de las Paso.

La oferta para la Cámara alta se completa con el Frente de Izquierda y los Trabajadores (Irene Gamboa), Primero Santa Fe (Jorge Boasso), Unite (Betina Florito), Somos Futuro (Patricia Frausin), Podemos (Juan Domingo Argañaraz) y Soberanía Popular (Mercedes Meier).

El FdT santafesino pone en juego dos bancas en el Senado (Roberto Mirabella y Sacnun). Y lo propio ocurrirá con la poltrona de la minoría que ocupa Alejandra Vucasovich, quien reemplazó al fallecido Carlos Reutemann (interbloque Federal, aliado a JxC).



En la puja por Diputados, y en base al veredicto de las Paso, arranca con ventaja Juntos por el Cambio. La lista es integrada por Mario Barletta, Victoria Tejeda, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz. El Frente de Todos postula a Mirabella, Magalí Mastaler, Eduardo Toniolli, Stella Maris Clerici y Diego Mansilla.

A su vez, el FAP buscará conservar su presencia en la Cámara baja con una nómina que lleva a Mónica Fein, Gonzalo Saglione y Carina Gerlero. Completan el menú electoral Carlos Del Frade (Soberanía Popular), Carla Deiana (FIT), Mario Deschi (Primero Santa Fe), Coty Hernández (Somos Futuro), Patricia Silva (Podemos) y Alejandra Locomotora Oliveras (Unite).

En Diputados, en diciembre finalizarán los mandatos de Esteban Bogdanich, Josefina González y Patricia Mounier (FdT), Laspina, Lucila Lehmann, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro y Gisela Scaglia (JxC) y Luis Contigiani (Frente Progresista).