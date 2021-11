Amsafé aceptó la oferta salarial y se normaliza el ciclo lectivo 2021

Los docentes públicos de la provincia nucleados en Amsafe decidieron este miércoles 3 aceptar la oferta salarial del gobierno santafesino. Si bien hubo una gama de opciones para resolver qué camino tomar con respecto a la propuesta, el plenario de delegados se inclinó por unos tres mil votos a favor de la oferta salarial del 17%.

En concreto, la moción de aceptación condicionada obtuvo 17.452 votos. En tanto que la de rechazo recibió 14.442 votos en todas sus variantes, siendo las más votadas quienes proponían paros de 24 y 48 horas: 11.283 votos y la de 48 y 48, 2.342 votos. El total de votantes fue de 32.127 docentes.

Según información a la que pudo acceder Rafaela Noticias, en el Departamento Castellanos ganó el rechazo con 1200 votos en contra y 431 a favor.

La asamblea se concretó tras tres días de votaciones en todas las escuelas de la provincia, luego de que el gobierno santafesino y los representantes del gremio retomaran las negociaciones en el marco de la paritaria del sector, después de los tres días de paro realizados por los docentes públicos en rechazo a la oferta salarial.

En la reunión del último lunes 1, el gobierno ratificó el aumento del 17% repartido en tres tramos, luego de descartar modificaciones en la propuesta que había sido aceptada por los demás sindicatos docentes y de la administración central. En tanto, agregó la posibilidad de no descontar los días no trabajados por la medida de fuerza y revisar en las próximas semanas los ítems no salariales que habían sido parte de los reclamos como el funcionamiento del Boleto Educativo Gratuito y las prestaciones del IAPOS.

Tras el encuentro del lunes, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, había informado que, en caso de que Amsafe y Amet (el otro sindicato que hasta ahora no firmó el acuerdo) acepten la nueva propuesta, se abonaría el incremento del 10% correspondiente al pasado mes de octubre por planilla complementaria el próximo martes 9 de noviembre.

Los números

- Aceptar propuesta condicionada: 17.452 votos

- Rechazar: 14.442 votos en todas sus variantes, siendo las más votadas quienes proponían paros de 24 y 48 horas: 11.283 votos y la de 48 y 48: votos 2.342.

- Total de votantes: 32.127.

COMUNICADO DE AMSAFE

Luego de la asamblea realizada este miércoles 3, el gremio emitió un comunicado en el que enumeró los puntos que se acordaron en el plenario:

-Aceptar la propuesta condicionada a la continuidad de la paritaria, como está previsto en el Artículo 16 de la Paritaria Provincial Docente.

-Ratificar lo dicho en el ámbito de la paritaria y expresado en la presentación realizada por AMSAFE en el Ministerio de Trabajo, sobre que los decretos 2173 y 2180 son ilegales, atacan a nuestra entidad sindical, y constituyen una práctica desleal.

-Ratificar la exigencia de que no se realice ningún descuento de los días de huelga.

-Exigir continuidad de los concursos de Nivel Superior; continuidad de los concursos de ascenso de Nivel Secundario; dejar sin efecto los procesos de revocatoria de las titularizaciones de las y los compañeros afectados por las resoluciones 731/20, 732/20 y 733/20 del Ministerio de Educación.

-Convocatoria al Comité Mixto.

-Eliminación del Impuesto a las ganancias en los salarios docentes.

-Pago de lo adeudado de Boleto Educativo Rural.

-Aumento de las partidas de comedores y copa de leche.

-Conformación de una mesa de discusión referida a temas pedagógicos y organizativos.