Sin nueva oferta salarial, docentes de AMSAFE realizarán un paro de 48 horas

La protesta marca la continuidad del plan de lucha iniciado la semana pasada con una medida de fuerza de 24 horas que mantuvo cerrados los establecimientos educativos de todos los niveles, excepto los de gestión privada ya que Sadop aceptó la suba salarial que ofreció la Provincia.



Por ahora no se observan gestos de distensión entre las partes. Perotti, el viernes en Rosario y el sábado en Rafaela, se mostró firme al defender la oferta salarial que aceptaron ATE, UPCN y Sadop pero no Amsafe. "El deseo de que haya una instancia de recapacitación; nosotros lo que queremos es que los docentes cobren este importante aumento, de la misma manera que lo van a cobrar los docentes privados, que lo van a cobrar todos los trabajadores estatales. Era nuestra decisión de tratar de hacer el máximo esfuerzo para que el salario conservara su poder adquisitivo y también particularmente con los docentes, un reconocimiento a la tarea que se hizo en pandemia; muchos pusieron un gran esfuerzo en la pandemia para mantener el vínculo y entendemos que para el grueso de los docentes era una muy buena instancia", dijo Perotti en contacto con los periodistas durante el caluroso mediodía del sábado tras habilitar 4,5 kilómetros de la Autovía de la Ruta 34 entre Susana y Rafaela.

"Trabajamos con ellos -los docentes- con mucho cuidado con la vacunación; trabajamos con la incorporación de todos los docentes al boleto educativo gratuito y en definitiva este aumento es el mejor del país, es una de las principales remuneraciones ofrecidas. Creo que en el diálogo siempre. Ojalá exista esa recapacitación y ojalá le podamos pagar en el mismo tiempo a todos los docentes, al igual que los otros gremios que ya han aceptado", agregó el mandatario provincial.



En este marco, Amsafe, el gremio que nuclea a los docentes de las escuelas públicas de la provincia, amenaza con agudizar el conflicto que mantiene con el gobierno por la cuestión salarial si no se abre una nueva negociación tras el paro de 24 horas que se realizó el pasado miércoles y que se repetirá esta semana, pero ampliado a 48 horas. "No tuvimos ninguna convocatoria. El gobierno tiene que demostrar voluntad para resolver el conflicto. El del miércoles fue un paro total en todas las escuelas de la provincia en el que se reclamó a una mejora de la propuesta salarial y la solución de temas no salariales y que están planteados en la asamblea", afirmó el jueves Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé al realizar un balance de la primera medida de fuerza.



Además, Alesso le pidió al gobierno "que mejore la propuesta salarial y en ese sentido hay varias alternativas, pero hasta ahora no tenemos ninguna convocatoria para sentarnos a una mesa como debería ser, en el marco de la paritaria, para resolver la situación".



El Gobierno propuso un aumento para todos los empleados estatales un aumento escalonado del 17 por ciento con el siguiente cronograma: 10 por ciento para los sueldos de octubre, 5% para los de diciembre y 2% para los haberes de enero. De esta manera, cerraría una pauta anual del 52% incluyendo el acuerdo de marzo pasado que estableció una mejora del 35%.



Por ahora ni la Provincia ni Amsafe han bajado el tono al conflicto por lo que difícilmente entre este lunes y martes cambie el escenario. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, advirtió que se descontará a los docentes los días no trabajados y que no se pagará el aumento correspondiente a octubre, del 10%, porque el gremio rechazó la oferta -pero sí se abonará la recomposición salarial a los estatales de ATE, UPCN y los maestros de Sadop-.

Si finalmente se lleva a cabo el paro de 48 horas, se espera que el Gobierno provincial convoque nuevamente a Amsafe en busca de abrir una instancia de negociación. La cercanía de las elecciones generales del 14 de noviembre forzará a los funcionarios del Ministerio de Educación a rever la oferta.



En este caso, hay una salida que no sería demasiado "costosa" y marcaría el fin del conflicto sin ganadores o perdedores claros. Es que el gremio docente pide anticipar el aumento del 2% ofrecido para enero al mes de diciembre para que ingrese en el cálculo del medio aguinaldo. A la Provincia no le cambiaría demasiado las finanzas si opta por esta salida.



Para tener en cuenta, los datos de inflación del INDEC difundidos el jueves pasado parecen darle argumentos a Amsafe. Con la suba del 3,5% que registró el Índice de Precios al Consumir en septiembre, la medición anualizada trepó al 52,5% y en lo que va de este año acumula un alza del 37%.