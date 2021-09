La EPE lanzó más beneficios a usuarios afectados por la pandemia

Luego de la audiencia pública realizada en abril pasado, el Gobierno Provincial decidió incrementar la tarifa eléctrica en tres etapas, por debajo de los índices inflacionarios: 14% para mayo, 8% en julio y 9% en noviembre, cuya aplicación plena será efectiva recién en el primer bimestre del año 2022.

Estas medidas tuvieron, en el caso de la facturación por venta de energía, la no suspensión de servicios, no aplicación de recargos por mora, disminución de la tasa de interés por mora para deudas registradas fuera del período sin recargos, facturación a grandes usuarios de acuerdo con su potencia registrada, o aplicación de tarifa cero.

Los períodos por los que no se aplican recargos por mora, incluyen desde marzo a noviembre de 2020 y de mayo a julio de 2021, según el tipo de usuario y actividad, permanecen en la actualidad, pudiendo los usuarios que aún registren deudas, acceder al beneficio.

A tal efecto, la EPE dispuso en su oficina virtual un link para acceder al pago a valor histórico. Para ello, el usuario debe ingresar a www.epe. santafe.gov.ar/oficinavirtual, ir a generación de convenio de pago, y aquellos alcanzados podrán acceder al beneficio. Asimismo, podrán dirigirse a la Oficina Comercial más próxima a su domicilio para realizar el trámite en forma presencial.



A modo de ilustración, además de los usuarios residenciales, en el conjunto de medidas implementadas se encuentran: centros culturales, clubes, gimnasios, asociaciones vecinales, escuelas de danzas o artes marciales, pilates, jardines maternales, peloteros, fútbol 5, paddle, transportes escolares, salones privados de eventos, escuelas de conducción, talleres y salas culturales; hoteles, complejos turísticos, gastronómicos y empresas con permiso para realizar servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo de jurisdicción nacional radicadas en la provincia de Santa Fe, consorcios de galerías comerciales y locales que la componen.

Plan de disminución de pérdidas no técnicas



Este plan tiene como objetivo mejorar la facturación de los consumos y la calidad de servicio de los usuarios, adecuando la infraestructura eléctrica a las necesidades de la población y ordenando la información de la energía abastecida que administran los sistemas comerciales.



Caussi afirmó que «en 2020 se realizaron 63.500 inspecciones en instalaciones de nuestros usuarios, que generaron 13.584 actas de fraude, recuperando 45.3 millones de kwh, equivalentes a 345 millones de pesos». Además, indicó que «la normalización de las instalaciones eléctricas domiciliarias requiere de la incorporación de nuevos usuarios al sistema comercial, como así también de la correcta medición de la energía demandada, que son los pilares de una gestión más equitativa y eficiente».



Además, en el marco del desarrollo de Plan de Disminución de Pérdidas No Técnicas, la EPE recuerda que no es necesario que el personal de la empresa ingrese a los domicilios particulares y que, ante cualquier inquietud, los vecinos pueden comunicarse al 911.



Por otra parte, desde la EPE se recuerda que las vías de recepción de denuncias anónimas sobre irregularidades en el servicio son el 0800-555-0083 y la oficina virtual de la empresa, a través de la web oficial www.epe.santafe.gov.ar