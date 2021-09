El campo anunció una medida de fuerza por la prórroga del cepo a las exportaciones de carne

Elvio Laucirica (Coninagro), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Jorge Chemes (CRA) y Carlos Achetoni (Federación Agraria) sesionaron este martes 31 en la sede de la Sociedad de Santa Fe, y desde allí endurecieron sus posiciones por lo que consideraron un “incumplimiento de la palabra presidencial cuando el 1º de junio nos prometió la reapertura de las exportaciones plenas”, señalaron.



Al unísono consideraron a la medida como “errónea, equivocada”, y advirtieron que ya no tendrán “una actitud pasiva”, señalando que “nos tenemos que defender”, para lo cual convocarán de inmediato a las bases para definir las medidas a tomar, que bien podría ser un nuevo cese de comercialización.



Los dirigentes hicieron saber que “desde hace un año y medio soportamos un escenario de confrontación con el campo de parte del gobierno”, a la vez que ante una pregunta, sobre si con medidas de fuerza a dos semanas de las elecciones no le estaban haciendo el juego político a la oposición, respondieron que “el gobierno nos puso en esta posición, atacando a toda la cadena en su conjunto”.



Luego de pedirle a los Gobernadores “mayor énfasis” en el apoyo, porque “ninguna Provincia escapa al daño generado”, respondieron a una nueva pregunta sobre si ante un whatsapp filtrado de un funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación, no creen que deberían charlar con Máximo Kirchner: “Somos respetuosos de la institucionalidad; lamentaríamos una pseuda direccionalidad compartida de comandos en Argentina”.

Empanadas con políticos

Previo a la conferencia de prensa, dirigentes y productores de distintos puntos de la Provincia compartieron unas pizzas y empanadas en uno de los salones de la Sociedad Rural de Santa Fe, con la presencia de precandidatos nacionales como José Corral, Lucila Lehmann, Jorge Boasso y su compañera de boleta María Virginia Borga, Juan Sagardía, Gonzalo Saglione y Paco Garibaldi.

Los organizadores resaltaron que invitaron a todos los precandidatos nacionales y también asistió brevemente el Ministro de la Producción, Daniel Costamagna.