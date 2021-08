Clara García: “Queremos recuperar el compromiso del Estado con la educación”

La precandidata a senadora nacional por la lista Adelante, del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García participó de un encuentro virtual con docentes de toda la provincia, que tuvo por objetivo analizar el impacto de la pandemia en el sistema educativo santafesino y la realidad por la que atraviesan actualmente los y las docentes de todos los niveles educativos.



“Con esta pandemia han cambiado muchos paradigmas y eso va a requerir volver a jerarquizar la carrera docente, incorporar más formaciones y cambios en el modelo educativo. La educación tiene que volver a ser el eje del gobierno. Hoy –contrastó García-, vemos un abandono conceptual a lo que significa un Estado comprometido con la educación y creemos necesario recuperarlo”.



El encuentro, que fue seguido por más de 200 docentes de toda la provincia, también contó con la participación de Paco Garibaldi, concejal de la ciudad de Santa Fe que secunda a García en la nómina de senadores; y por la precandidata a diputada nacional Mónica Fein, quien fue intendenta de Rosario durante dos períodos y es actualmente la presidenta del Partido Socialista a nivel nacional.



La actividad comenzó con una exposición a cargo de docentes de distintas localidades la provincia, que plantearon distintas problemáticas que afectan a los distintos niveles educativos. La falta de acompañamiento por parte del Ministerio de Educación englobó un conjunto de críticas que incluyó desde las falencias de comunicación, la ausencia de planificación y coordinación, hasta las trabas en el desarrollo de la carrera docente y la cuestión salarial, pasando por el ausentismo en el nivel secundario y también el docente, los problemas con los reemplazantes y la carencia de políticas de conectividad. También hubo críticas por la falta de certezas en cuanto a los procesos de titularización docente y de atención a las problemáticas específicas de la educación Técnica, Especial, de Adultos y Física.



Tras las exposiciones de los y las docentes, García recordó a la ex ministra de Educación Élida Rasino y al ex gobernador Hermes Binner, quienes “abrieron un modelo de educación progresista, centrado en los y las estudiantes, con respeto a los docentes, a la comunidad educativa, basado en un entendimiento de trabajo conjunto”.



También destacó “esa enorme inversión que Miguel Lifschitz anunciaba cada año al inicio del ciclo escolar para que las escuelas estuvieran en condiciones y anunciar nuevas construcciones”.



“Todo lo dicho constituye un plan de trabajo educativo en sí, por lo federal, lo participativo, por hablar de articulación entre niveles, de la comunicación que debe restablecerse”, reflexionó.



En materia presupuestaria, la actual diputada provincial se refirió puntualmente al “relato de Perotti” en torno a la ley de conectividad que impulsa y aseguró: “No hay tal proyecto; es solo un pedido de endeudamiento cuando en el banco tienen 7 veces más de lo que piden en depósitos. Cuando un gobierno tiene la decisión de invertir, lo hace y a este gobierno le sobran fondos. Sin embargo, también dejó de lado la cláusula gatillo, la inversión y los proyectos innovadores clave”, apuntó.



Fein, por su parte, dio cuenta del impacto inicial de la pandemia: “Nunca nos imaginamos que podía cerrar la escuela, esa institución que además de alojar la educación, aloja la contención, el acompañamiento, la escucha”. Y destacó el rol de los y las docentes en ese marco, “por la responsabilidad que les tocó asumir en un momento muy difícil y ante falta de protagonismo del Ministerio de Educación, del Estado, del gobierno provincial. Eso –afirmó- habla de falta de gestión, de planificación, de ideas, y sobre todo, habla de un gobierno que no cree en la participación de las y los docentes para construir y mejorar el sistema educativo”.



En tanto, Garibaldi recordó que, como diputado provincial, le tocó presidir la Comisión de Educación, “desde donde se llevó adelante un trabajo muy importante, como fue la elaboración del proyecto de la Ley de Educación, que aún no se hizo realidad”. De ese proceso, rescató el contacto con “la comunidad educativa en toda la provincia, a la que hay dejar hacer con lineamientos y directivas claras. Hoy vemos un total abandono a docentes, directivos y supervisores, que llevan adelante su tarea con mucho esfuerzo ante la falta de coordinación y la improvisación, con las famosas circulares del viernes a la noche que hay que implementar el lunes a la mañana”, describió.



Asimismo, consideró “reprochable que en una provincia donde miles de chicos y chicas han abandonado la escuela, se haya desmantelado un programa como el Vuelvo a Estudiar solo porque venía del gobierno anterior”.