Lara Tribouley se incorporó a Obras Basket

Lara explicó su arribo a Obras Basket: “La llegada fue un poco inesperada si bien desde principio de año estaba buscando un club en Buenos Aires, ya que en el interior la competencia no es intensa. Y tuve la suerte de que Obras se contactara conmigo”. Asimismo, se refirió a sus primeros momentos en la Avenida Libertador: “Estuve una semana en julio para realizar una prueba. Y el miércoles 18 de agosto vine definitivamente. Es un club muy completo y no solo en lo deportivo donde tiene todo lo que necesita un deportista para desarrollarse. También tengo que destacar la comodidad de que el alojamiento está en el interior de la sede, la seguridad que nos permite estar tranquilas y el profesorado de Educación Física que me va a posibilitar estudiar dentro de la institución".

SU VISIÓN EN ESTE NUEVO CAMINO



Lara Tribouley señaló las cualidades como basquetbolista: “Creo que mi principal virtud es el tiro corto y mi altura, que me trae muchos beneficios”, resaltó la alera de 1,81 metro.

A su vez, la jugadora de 17 años se refirió a los aspectos que seguirá puliendo. “En general, me falta muchísimo por aprender. El tiro de tres es algo que estoy incorporando mucho en mi juego. Y tengo que seguir creciendo en el uno contra uno y la intensidad defensiva en el juego”.

Por último, la oriunda de Sunchales enumeró los objetivos que intentará conseguir en el Rockero. “Uno de mis objetivos principales a corto plazo es adaptarme a la intensidad con que juegan en Obras y ganarme un lugar en la categoría U17. A mediano plazo, me gustaría salir campeona en las competencias que me toque compartir con mis compañeras. Y a largo plazo, recibirme de profesora de educación física en el profesorado del Club. Obviamente, siempre y cuando disfrute de jugar a lo que más me gusta”, manifestó.

FUENTE: Obras Basket