FederalA: Unión cosechó otra derrota de visitante

Mal inicio de partido para Unión, solo corrieron 30 segundos del reloj para que Sportivo Las Parejas abriera el marcador. Por derecha, Gutiérrez ganó por derecha, sacando un centro rasante, ingresando Lavezzi por el segundo palo, empujando al fondo del arco. Por si fuera poco, a los 8' un centro de Lavezzi que rechazó Abello, el volante Pizzichini en la puerta del área controla, acomoda y remata convirtiendo un golazo. La pelota ingresó en el ángulo superior izquierdo de Aylagas que no llegó con su estirada. Unión abajo dos a cero cuando aún no habían pasado 10 minutos.



La presión local se mantuvo y al Bicho le costaba hacerse del balón. A los 21', contragolpe local, Brignone quedó cara a cara con Aylagas, tapo el uno y el rebote cayó en los pies de Gutiérrez, Aylagas volvió a tapar pero sin dar rebote. El Lobo retrocedió sus líneas, el albiverde comenzó a encontrar espacios. A los 29', centro de Medina pasado que supera a toda la defensa local y en el segundo palo Rodríguez no pudo conectar. La más clara la tuvo a los 40', centro de Schonfeld que Attis peina en el vértice del cuadro chico que se va apenas arriba del horizontal.

En el complemento, nuevamente el Lobo tuvo su oportunidad a los 46', Lavezzi quedó frente a Aylagas y el uno tapó con la pierna derecha. A los 47' fue Salvatierra que quedó frente a Aylagas y nuevamente el uno desvió con su mano el remate cruzado que tenía destino de red. El Lobo estaba más cerca del tercero que Unión del descuento porque en su afán de descontar dejaba muchos espacios. A los 58', un tiro libre de Villar pegó en el travesaño. Le costaba mucho llegar con claridad a Unión e inquietar a Ramírez. El partido se hizo enredado en la media cancha y no tuvo chances claras para descontar, mientras el Lobo esperaba en su campo. En tiempo de descuento, Medina remató con derecha dentro del área, luego que Attis se la bajara tras un centro.

Final del partido y nueva derrota de Unión que lo ubica en el fondo de la tabla de posiciones junto a tres equipos más. En las últimas seis fechas sumó solamente dos unidades de 18 en juego, perdió 4 partidos y empató 2.

SINTESIS

ESTADIO: 4 DE SETIEMBRE

ARBITRO: Jorge Sosa (Corrientes) LINEAS: Víctor Rojas (Corrientes) Sergio Pérez (Corrientes) 4° ARBITRO: Andrés Franco (Corrientes)

SPORTIVO LAS PAREJAS 2 : Leonel Ramirez; Juan Pablo Vaschetto (Maximiliano Ribero), Santiago Gioria, Maximiliano Romero y Santiago Lapetina; Julián Acosta, Santiago Brignone (Juan Acosta), Federico Pizzichini y Emiliano Gutierrez (Demian Scarinci); Daniel Salvatierra y Agustín Lavezzi (Maximiliano Boschetto). DT: Leonardo Fernández.

UNION DE SUNCHALES 0 : Joaquín Aylagas; Agustín Alberione (Ronaldo Welchen), Jonatan Paiz , Daniel Abello y Jonatán Medina; Tomás Federico, Gian Franco Baier (Francisco Filippi), Ricardo Villar (Alexander Fernández) y Gonzalo Schonfeld (Santino Gaido); Adrián Rodríguez (Diego López) y Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto

GOLES: ‘’30 Agustín Lavezzi (SLP); ‘8 Federico Pizzichini (SLP)

INCIDENCIAS: Amonestados en Sportivo, Federico Pizzichini y Santiago Gioria. En Unión, Agustín Alberione y Tomás Attis.

LOS RESULTADOS DE LA ZONA

Douglas Haig de Pergamino 1 – Crucero del Norte 0

Gimnasia y Esgrima de Concepción 0 – Central Norte 0

Boca Unidos de Corrientes 1 – Defensores de Villa Ramallo 2

Juventud Unida de Gualeguaychú 2 – Defensores de Pronunciamiento 1

Racing de Córdoba 2 – Chaco For Ever 1

Gimnasia y Tiro de Salta 2 – Sportivo Belgrano de San Francisco 1

TABLA DE POSICIONES ZONA B:

Racing de Córdoba 30

Gimnasia y Tiro de Salta 25

Defensores de Villa Ramallo 20

Central Norte de Salta 18

Chaco For Ever 18

Boca Unidos de Corrientes 15

Sportivo Belgrano 14

Sportivo Las Parejas 14

Gimnasia y Esgrima Concepción del Uruguay 14

Defensores de Pronunciamiento 14

Sarmiento de Resistencia 13

Douglas Haig de Pergamino 11

Unión de Sunchales 11

Crucero del Norte 11

Juventud Unida de Gualeguaychú 11