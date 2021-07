Pablo Pinotti: ¡Con vos Clara siempre!

"Mirá si no vamos a estar orgullosos. Mirá si no vamos a estar con toda la fuerza. Con vos vamos a seguir construyendo esta Provincia que soñó Miguel, y que soñamos cada uno de los santafesinos" expresa el legislador socialista luego de confirmarse la candidatura a senadora por el Frente Progresista de la diputada provincial Clara García.

Este es el mensaje que comunicó el diputado provincial Pablo Pinotti:

"Mirá si no vamos a estar contentos. Mirá si no vamos a estar orgullosos. Seguro que esta elección será diferente. Siempre pusimos garra, corazón y mucho laburo. Tal cual nos enseñó Miguel Lifschitz. No conocemos otra manera. Hoy vamos a redoblar la apuesta. Y te lo digo desde lo más profundo de mis convicciones.Y de la fibra de cada uno de los militantes del departamento Castellanos.



Estoy convencido. Desde cada lugar, desde cada rincón de la Provincia vamos a mantener encendida esa luz de valores y de trabajo que nos dejó Miguel con su propio ejemplo. Quién más que vos para estar al frente de este camino.



Sos una luchadora de miles de batallas. Te enfrentaste a una de las más difíciles que nos puede dar la vida como es la pérdida de quienes amamos.



Mirá si no vamos a estar orgullosos. Mirá si no vamos a estar con toda la fuerza. Con vos vamos a seguir construyendo esta Provincia que soñó Miguel, y que soñamos cada uno de los santafesinos".