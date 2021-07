Juan Astor: "El socialismo propone a Daniel Bernini para encabezar la lista del Frente Progresista"

"Hemos propuesto un candidato que encabece la Lista de candidatos a concejales del Frente Progresista en el orden local y es Daniel Bernini" afirmó el secretario del Centro Socialista Sunchales, Juan Astor, anticipando en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales, que Bernini renunciaría al cargo que detentaba en la Municipalidad de Sunchales, como Coordinador de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial. El joven socialista dejó entrever que esta decisión podría derivar en una elección interna con el Ateneo Sunchales, el partido gobernante, aunque no lo confirmó taxativamente. Probablemente no lo hizo para no innmiscuirse en las decisiones del oficialismo aunque todo indica que el intendente Gonzalo Toselli no estaría dispuesto a ceder el primer lugar de la nómina del FPCyS, definiciones que se conocerán en los próximos días.

Para Astor, "si vamos a una interna, no está mal. Será un proceso similar al del 2019 que se puede calificar como una experiencia positiva porque fue una instancia de construcción colectiva y una estrategia en conjunto. No es una instancia de enfrentamiento sino de mayor diálogo y participación, incrementando la oferta electoral a los ciudadanos que vayan a ejercer su derecho al voto. Debe servirnos para fortalecer el espacio, no para dividirlo".

"El diálogo con los representantes del Ateneo Sunchales es fluido pero cada uno de los partidos tiene sus intenciones y sus nombres para postular. Una lista única requiere un acuerdo donde se deben consensuar los candidatos y las posiciones en la boleta. Siempre está abierta hasta último momento la posibilidad de presentar una lista consensuada, pero sino surge esa posibilidad hay que hacerlo por la vía democrática y para eso están las elecciones primarias" explica Astor. "No tenemos diferencias importantes con la gestión del intendente Gonzalo Toselli que, por otra parte, es una gestión del Frente Progresista. Nuestro compromiso es trabajar en pos de la comunidad e intentar dar respuestas a las inquietudes que nos dejan los ciudadanos. Justamente, la postulación de Bernini es, en cierta medida, una aprobación a su labor, intentando resolver la demanda de los vecinos en un área muy compleja como es la seguridad".

Ante la consulta sobre el lugar que podía ocupar la actual concejala Luciana Paredes, reemplazante del ex edil y actual subsecretario de Hacienda y Finanzas, Leandro Lamberti, el secretario general del socialismo vernáculo reconoció "el rol activo que está cumpliendo en la Legislatura local pero los compañeros del partido definieron que sea Bernini quien lidere la nómina del Frente Progresista o si hay internas, la boleta socialista" aunque no desestimó que pueda tener participación en esta lista o en otros espacios de participación.

Finalmente, Astor hizo una pequeña semblanza del Frente Progresista luego del sorpresivo fallecimiento de Miguel Lifschitz ocurrido el 9 de mayo: "Los socialistas nos hemos logrado recomponer luego de sufrir la pérdida de nuestro líder, un duro golpe, y estamos convencidos de que salimos más fortalecidos que debilitados en un contexto donde el Frente Progresista está haciendo atacado desde varios flancos. Lo intentamos sobrellevar con los aliados de siempre, con nuevos socios, provocando una renovación con referentes jóvenes y recuperando algunas figuras que se habían alejado. Eso nos da esperanza de que podamos mantener el proyecto de Hermes Binner y Miguel Lifschitz para la provincia".