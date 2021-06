Perotti anunció la compra de un millón de dosis de la vacuna china producida por CanSino

El gobernador celebró la autorización por parte de la entidad sanitaria nacional que permite avanzar con la provisión de esta vacuna de origen chino-canadiense cuya aplicación es de una sola dosis.

También advirtió que "este convenio será complementario al proceso que viene llevando adelante la Nación. Entre todos, estamos buscando más vacunas".

Celebramos la autorización para el uso de emergencia de la vacuna CanSino. Santa Fe firmó el acuerdo para la provisión de 1 millón de vacunas. — Omar Perotti (@omarperotti) June 11, 2021

"Se trata de vacunas chino-canadienses, de una dosis. El acuerdo de abastecimiento firmado por nuestra provincia, está acompañado por el laboratorio argentino Cassará", añadió.

Finalmente, adelantó:

En medio de la complejidad actual y la escasez de dosis, tenemos acuerdos para la provisión de vacunas con Bharat Biotech International (vacuna Covaxin), con Jhonson & Jhonson (vacuna Janssen) y con el Laboratorio G42 de Emiratos Árabes (vacuna Sinopharm). — Omar Perotti (@omarperotti) June 11, 2021

El Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti “autorizó hoy con carácter de emergencia la vacuna Convidecia” de Cansino.

“Se autoriza con carácter de emergencia la vacuna Convidecia de Cansino (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology)“, indicó la resolución publicada por la cartera sanitaria.

En diálogo con La Capital, Candelaria González del Pino, secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, señaló que “ahora tenemos que esperar que llegue de China el contrato firmado y a partir de allí nos indicarán la disponibilidad de dosis que haya y para cuándo”.

La funcionaria santafesina destacó que tanto la vacuna Convidecia como la Janssen y Covaxin son “monodosis” y “permitirán reforzar el plan de vacunación”. “Para la Janssen y Covaxin por supuesto que también aguardamos expectantes la autorización nacional”, dijo. “Pero lo de hoy (por ayer) es un gran avance”, destacó.

González del Pino señaló que las conversaciones con laboratorios internacionales las comenzaron a desarrollar a partir del 8 de abril cuando el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que las provincias quedaban autorizadas para comprar.

Santa Fe, con una población cercana a los 3,3 millones de habitantes, aplicó hasta ayer 1.213.421 de dosis de acuerdo al registro online del Monitor Publico de Vacunación.

De ellas 959.089 correspondieron a primeras dosis y 254.332 a segundas.

Guarda la provincia un stock cercano a las 200 mil vacunas ya que el gobierno le envió hasta ahora 1.434.700 ampollas, mayormente de Sputnik pero también de Sinopharm, AstraZeneca del Fondo Covax (denominada Covishield, fabricada en India) y AstraZeneca-Oxford elaborada en convenio con México.

Gobierno nacional

El gobierno nacional anunció este viernes que recibió la firma de un nuevo contrato por dos millones de dosis de la vacuna de origen chino Sinopharm, que arribarán durante junio al país, y además reveló que autorizó el uso de emergencia de la vacuna Convidecia de CanSino Biologics INC.

Los anuncios estuvieron a cargo de la ministra Vizzotti, quien indicó que con la firma del contrato para la entrega de dos millones de dosis de la vacuna Sinopharm se confirma que llegarán este mes, mientras en el caso del laboratorio CanSino, se avanza además en un acuerdo por 5,4 millones de dosis en función de su disponibilidad.

Ambas partidas de vacunas se sumarán a las 19 millones de dosis recibidas hasta ahora para la campaña de vacunación local.

“En el marco de la recepción de un número importante de dosis, hoy llegó el contrato por dos millones de dosis de la vacuna Sinopharm que van a llegar durante el mes de junio”, dijo la ministra en un acto junto al presidente Alberto Fernández.

Luego, la funcionaria firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidecia y lo confirmó a través de su cuenta de Twitter.

La resolución establece “autorizar con carácter de emergencia la vacuna Convidecia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology) en virtud de lo establecido por los artículos 8º y 9º de la Ley 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”.

Vizzotti ratificó, además, que el lunes llegarán otras 943 mil dosis del laboratorio AstraZeneca y dijo que se está “trabajando en el adelanto de las 811 mil vacunas provenientes de México para dar respuestas lo más rápido posible” a la pandemia y “seguir vacunando a la población”.

“Estamos alcanzando el 85 por ciento de los mayores de 60 años vacunados y el 57 por ciento entre las personas de 55 y 59 años, y tenemos el personal de salud inoculado”, precisó. Vizzotti señaló que en el marco del plan de vacunación se continúa “incluyendo” a nuevos grupos etarios “sin enfermedades preexistentes”.