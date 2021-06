Arrancó la temporada política

Históricamente las elecciones nacionales – en Santa Fe se renuevan este año 9 bancas de diputados y 3 de senadores - están atadas a otros factores psicosociales, políticos, económicos ó ideológicos que influyen de manera distinta en el electorado que en la opción del voto local, donde en la mayoría de las veces los candidatos prevalecen por sobre el Partido o alianza que los contiene.

“Hacemos”: el sello peronista de Omar Perotti

El Gobernador Omar Perotti quiso imprimirle su sello distintivo a estas elecciones de medio término, y para ello creó su marca genérica "Hacemos Santa Fe", con la acepción verbal “Hacemos” para los candidatos de cada localidad de la Provincia, cuestión de distinguir a “sus” aspirantes del resto – si los hubiere - dentro del peronismo.



Durante la presentación online del sector interno peronista, Perotti prefirió no estar para dejarle – dicen - el protagonismo al Senador nacional Roberto Mirabella, iluminando a su delfín político no solo como el armador del espacio para las contiendas locales, sino en vista a su continuidad en el Congreso, y de allí al reemplazo en el Sillón del Brigadier en el 2023.



Cuando Perotti quiere jugar fuerte no se fija en gastos políticos y si hay que asumir costos internos, se asumirán. Este nuevo sector apañado por el poder (“los fierros”, solía decir el Lole Reutemann que pelea por su vida) seduce naturalmente desde esa fortaleza conceptual, y así lo entendieron por ejemplo los senadores Eduardo Rosconi y Cristina Berra, que más pronto que tarde regresaron al calor del bloque Lealtad presidido por otro alfil de Perotti: Alcides Calvo, quien ahora vuelve a empatarle a “Pipi” Traferri en la Cámara. O la Diputada del Partido FE (hasta ahora en Juntos por el Cambio) Cesira Arcando, flamante incorporación al peronismo “Perottista” con el compromiso de armar “Hacemos” en la pintoresca ciudad de Funes, estratégica por su cercanía a Rosario.



“Hacemos” también alentará a competir internamente a otras expresiones internas arropadas en el 2019 por la triunfante “unidad en la diversidad”, para disputarle al Gobernador dos años más tarde espacios de poder; advirtiéndose quizás el viernes, a través de las ausencias en el lanzamiento, de la Vicegobernadora Alejandra Rodenas (NES), Silvina Frana del bielsismo o el rossista Roberto Sukermann.

El caleidoscopio opositor

Quizás esta aparente bifurcación electoral del peronismo sólo sea para entusiasmar a la oposición, básicamente al reconfigurado FPCyS cuya composición accionaria entró en debate desde que sus principales socios, los radicales, decidieron diversificar el portfolio electoral entre el “viejo FPCyS” para las elecciones locales, y la nueva inversión en Juntos por el Cambio para la categoría nacional, tal como lo autoriza desde el 2015 la Convención partidaria; aunque en esta ocasión el grueso de la dirigencia haya optado por seguir los pasos del Comité Nacional, sin que ello sea óbice para que otro grupo de radicales se quede disputando también las nacionales en el FPCyS con sus aliados fundacionales: los socialistas y el Partido Demócrata Progresista, que sobre la hora orgánicamente optó por no cambiar de pertenencia aliancista.

Radicales para todos los gustos

El mejunje no será poco en la contienda provincial, toda vez que habrá radicales junto con socialistas (y “pedepistas”) aliados contra el peronismo y Juntos por el Cambio; pero en virtud de las excepciones partidarias, habrá también radicales aliados con candidatos del PRO en 80 ó más distritos de 16 Departamentos junto con otras expresiones locales que, al decir del dirigente NEO Felipe Michlig, “potenciarán nuestras chances para ganarle al peronismo”.

Donde radicales y “proístas” se verán las caras sobre el ring sin disimulos será en la elección nacional de Juntos por el Cambio. Y para ellos se preparan intensamente de un lado y del otro.

El PRO subirá al ring con su candidato a Senador Federico Angelini, bendecido por la Trinidad nacional (Macri, Larreta, Bullrich); mientras el radicalismo muestra por ahora dos vertientes con tres aspirantes: la “línea histórica” del fundacional Cambiemos con José Corral y Mario Barletta y los nuevos, numerosos y conflictivos parientes NEO que tocaron timbre en Juntos por el Cambio para alterar el “statu quo”, con su challenguer Maximiliano Pullaro.

Hechuras electorales de la confección nacional que para terminar en la prenda perfecta que seduzca al exigente electorado, deberán estar acompañadas por las mejores costuras que no solo no dañen las marcas (Juntos por el Cambio, Frente Progresista, Frente de Todos u otras que asoman, caso Unite o alguna sorpresa de último momento), sino que las hagan lucir mejor; nos referimos a quien encabece el “otro cuerpo” - Senador o lista de Diputados- de la mini sábana nacional.

Mientras tanto, el Gobernador Omar Perotti acaba de renovar las restricciones sanitarias, priorizando el comercio, la industria y en debate la educación, en virtud de que los contagios no dan tregua.

Limitaciones que seguirán al menos hasta que comience a surtir efecto la vacunación, cuya pésima gestión nacional en la compra de vacunas por las reprochables razones que fueran, no serán gratuitas para los i-responsables encargados.