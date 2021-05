Pinotti: “Perotti relató un manual de buenas intenciones que en la práctica no las vemos”

Al finalizar la Asamblea - que se realizó de manera virtual -, Pinotti destacó: “Perotti relató un manual de buenas intenciones que sólo describe todo lo que se debería hacer. Pero que en la práctica no lo vemos a diario. Esperamos que lo que dijo lo ponga en práctica porque ya pasó casi año y medio de gestión”



En relación a la necesidad de “diálogo político y convivencia democrática” que en una parte de su discurso Perotti hizo alusión, el legislador subrayó: “Debe existir un gesto del Poder Ejecutivo con la oposición en particular y con los diferentes sectores de la sociedad. Esperamos un ida y vuelta, una participación. Sólo aparecemos en los discursos cuando se critica al pasado. Desde el Frente Progresista estamos dispuestos a colaborar con el Poder Ejecutivo. Es necesario salir adelante todos juntos en un contexto de pandemia muy complejo. Desde todos los sectores. Pero el Ejecutivo no tiene que quedar en lo meramente declamativo”.

Ausencia de “federalismo con los gobiernos locales”

Otras de las preocupaciones de Pinotti es la ausencia del “federalismo con los gobiernos locales” por parte del gobierno provincial. “Se debe ser equitativo porque en cada pueblo hay santafesinos y santafesinas que esperan una mano. Pero se prioriza la frase histórica que ha quedado en el imaginario de la sociedad: "a los amigos, todo". Las mismas autoridades de los Municipios y Comunas nos plantean esta realidad que sufren a diario: "Al pueblo vecino, que es del mismo color político del gobernador, le ha llegado programas y recursos. Y a nuestra localidad nada”. Esta realidad ocurre más allá de la distribución de Fondos de Obras Menores que, por ley, la Provincia está obligada a realizar. Pinotti recordó: “Un programa emblemático es el Camino de la Ruralidad que contempla recursos para el mejoramiento de caminos rurales comunales o municipales. Desde su anuncio a la fecha sólo se concretaron en localidades cuyas autoridades son del PJ".

“El gobernador debe defender mucho más a Santa Fe”

Otro aspecto que estuvo ausente en el discurso de Perotti es la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la Provincia: “Existe un fallo judicial que no se ha cumplido: los santafesinos nos merecemos que se nos devuelva ese dinero. El gobernador tiene que ser mucho más firme a la hora de reclamar”. En este sentido recordó también la falta de “energía” al tomar una postura en relación a la prórroga de la actual ley de biocombustible “que es fundamental para la Provincia, teniendo en cuenta la cantidad de plantas que están radicadas en el territorio". Además, “Santa Fe tiene que tener una voz clara y firme respecto al futuro de la hidrovía”.

Nada de la Ley 14.009

“Hoy esperaba con ansiedad el anuncio de las ayudas económicas para los sectores afectados por la pandemia. Entre ellos los vinculados a la gastronomía, la hotelería y el turismo” resaltó Pinotti. Muchas de estas actividades no han tenido prácticamente ingresos por efecto de la pandemia desde hace más de un año. “Obviamente que se entiende la situación sanitaria. No han tenido el acompañamiento necesario por parte de la Provincia para poder sobrevivir. Y la Provincia tiene recursos económicos. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo que se han perdido y que se pueden perder. Simplemente tiene que reglamentar la ley 14.009 que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo”

Otra de las preocupaciones que advirtió Pinotti tiene que ver la falta de planificación por parte del Gobierno Provincial: “Hay improvisación y anuncios permanentes que no son políticas concretas que trascienden en el tiempo en las diferentes áreas. Estamos casi en el año y medio de gestión Perotti, y parece que estamos esperando arrancar”.

Por último, resaltó: “Se necesitan decisiones más firmes y concretas en relación a la situación de pandemia que vivimos. Nos tiene que dar a la ciudadanía más esperanza, más previsibilidad. Estamos en una situación de angustia como sociedad. Y quien es la mayor autoridad de la Provincia debería tener un mensaje de mayor esperanza y decisiones políticas para sortear este momento y salir adelante lo más rápido posible” cerró