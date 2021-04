Amsafe pidió suspender la presencialidad en las escuelas

Por ahora, la intención del Gobierno Provincial es mantener las clases presenciales en el grado en que sea posible.

De la reunión participaron representantes gremiales de las entidades que nuclean a docentes santafesinos, Amsafe de parte de los docentes oficiales y Sadop para docentes de escuelas privadas. De parte del Gobierno estuvieron presentes la ministra de Salud, Sonia Martorano, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri y la ministra de Educación, Adriana Cantero.

El comunicado de Amsafe dice: “Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe seguimos sosteniendo que para garantizar el derecho a la educación se debe resguardar la salud, por lo que solicitamos una vez más a las autoridades provinciales, la adopción de medidas urgentes debido a la situación epidemiológica extremadamente compleja”.

“Se reiteraron los pedidos de restricciones más severas y de suspensión de la presencialidad por un período determinado, para evitar la propagación del virus. Las escuelas son lugares donde todos sus miembros hacen esfuerzos denodados por cumplir y sostener los protocolos, pero la escuela sola no puede”, continúa el comunicado.

La titular de Amsafe, Sonia Alesso, en diálogo con LT8 manifestó: “Llevamos la preocupación por la situación sanitaria, el planteo no tiene que ver con la situación educativa específicamente”, explicó Alesso en diálogo con LT8. En ese sentido alentó a “no discutir un falso dilema que se instaló en los medios nacionales” sobre “presencialidad sí o no”.

“La escuela no es una isla. A pesar del esfuerzo que hacen directores, docentes y no docentes de cuidar los protocolos el Covid circula”, analizó Alesso. En esa línea agregó: “La escuela es un lugar cuidado, pero si hay 600 casos por día en Rosario, más allá de lo que pase en la escuela va a colapsar el sistema de salud”.

La Secretaria General de Amsafe destacó: “No se habla de presencialidad sí o no, sino de que si vamos a tener disponible camas para atender a pacientes con Covid. Es una discusión sanitaria, no pedagógica. No discutimos la presencialidad, sino el cuidado de la salud de la población”.

Por su parte, el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, insistió en acelerar la inoculación a los docentes: “Reiteramos que la salud de los docentes está por encima de cualquier situación y por lo tanto, en esta circunstancia se debe agilizar la vacunación para los trabajadores reemplazantes”.