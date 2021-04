Solicitan exención de tributos municipales para estimular a jóvenes emprendedores sunchalenses

El proyecto presentados por la concejala Luciana Paredes en la última Sesión Ordinaria del Concejo Municipal propone generar un programa de estímulo y desarrollo para jóvenes emprendedores de Sunchales.

La iniciativa fue girada a Comisión para su análisis.

Texto completo de la propuesta presentada:

FUNDAMENTOS



En la actualidad existen muchas dificultades para que los y las jóvenes se inserten al mercado laboral.

Es un rol fundamental del Estado generar políticas públicas que estimulen a los y las jóvenes a desarrollar sus emprendimientos, otorgándoles un marco de facilidades impositivas que los anime a sumergirse en el mundo independiente y así poder no solo satisfacer su necesidad de empleo sino darle un marco de desarrollo y crecimiento a su empresa.

Para ello se diseñan una serie de estímulos, que acompañado de capacitaciones y seguimiento de parte del Estado local, darían respuesta a una proble-mática actual que atraviesan muchas personas con espíritu y ánimo emprendedor que necesitan con contexto que propicie el desarrollo de sus proyectos.

Artículo 1º: A los fines de la presente Ordenanza se considera Emprendedores a la persona física o jurídica que tenga como finalidad la producción, elaboración y/o comercialización de productos o de servicios, con un nivel inicial de producción de baja escala y gestión.

Artículo 2°: Quedan comprendidos dentro de los beneficios establecidos en esta Ordenanza: a) Emprendedores y emprendedoras de hasta 35 (treinta y cinco) años de edad; b) Que sea el primer emprendimiento registrado en el Municipio local en el rubro que lo solicitan; c) Que los ingresos brutos de la actividad que emprendan no superen los montos fijados para la categoría F de monotributo; d) Que no hubiere transcurrido más de doce (12) meses desde el inicio de su actividad.

Artículo 3°: Los y las jóvenes emprendedoras/es que reúnan los requisitos del artículo 2, gozan de un tratamiento tributario diferencial por el término de doce (12) meses a partir de su registro, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal extenderlo por seis (6) meses más, si el proyecto presentado así lo justifica.

Artículo 4º: Dispóngase como estímulo a la inserción de los jóvenes emprendedores en el segmento formal de la economía las siguientes medidas: a) Exención del monto mensual a tributar por el Derecho de Registro de Inspección e Higiene fijado por la Ordenanza 2462/2014; b) Exención de la Tasa General de Inmueble Urbano del local donde se desarrolle la actividad; c) Exención del pago de la habilitación municipal; d) Publicación y promoción gratuitas de su emprendimiento en la página web municipal destinada a tal fin.

Artículo 5º: Para ser beneficiarios del presente régimen especial, los y las jóvenes emprendedoras/es, deben incorporarse a las diversas opciones de capacitación y asistencia técnica que determine o que proponga el área correspondiente del Municipio local.