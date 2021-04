FederalA: Unión debutó con un empate ante el Albo salteño

La visita comenzó mejor parado en el inicio del juego, pero si bien dominaba no llegaba a inquietar el arco defendido por Torres. La primera jugada con riesgo para Unión fue a los 10', una buena triangulación y toques entre Villar, Sánchez y Attis, terminaron con el remate de zurda del delantero que se fue alto. A los ’19 llegó un tiro libre para la visita desde la izquierda de su ataque, rechazo corto y desinteligencia ante la salida del arquero, y el volante Iturrieta desde afuera de la medialuna del área aprovechó para meter un cabezazo por encima de todos y colocar el uno a cero para el Albo.



Pero la alegría de Gimnasia y Tiro fue efímera, porque un minuto después Alberione desbordó por su lateral, sacando un centro al vértice del cuadro chico y Cárdenas queriendo rechazar de palomita, con un cabezazo la metió en el segundo palo, por encima de la humanidad de Silva.



Empate rápido de Unión que a partir de allí comenzó jugar mejor. Creció la figura de Cristian Sánchez en el medio de la cancha, acompañado por Villar que también fue agigantándose con el correr de los minutos, haciéndose cargo del juego. Por derecha, Alberione llegó claro, sacó un centro para Straqualursi y su cabezazo se fue encima del travesaño. A los 37', Alberione encaró en diagonal, metió un pase para Straqualursi, el delantero la dejó pasar y por el centro ingresó Cristian Sánchez que dominó y sacó un remate cruzado contra el palo derecho de Silva. Golazo y dos a uno para el Bicho Verde que se despidió jugando mejor que la visita.

En el complemento, Gimnasia comenzó jugando mejor, mientras que los dirigidos por Adrián Tosetto no podían hacer pie. La visita lo fue llevando con el correr de los minutos contra su propio arco, su técnico Mazza a los quince minutos hizo tres cambios y los mismos dieron buen resultado. Unión no encontraba la pelota y tampoco podía con la presión visitante. A los 70', Chávez por derecha sacó un centro que Canavesio rechazó corto al centro, el volante Villaruel remató, tapó Torres pero el rebote cayó en los pies de Perillo que no perdonó y convirtió el dos a dos para los salteños.



La visita no bajó los brazos y siguió atacando, mientras que el local tuvo una oportunidad en los pies de Straqualursi pero su remate se fue apenas ancho. Los salteños llegaban con más peligro y pudieron aumentar en el final cuando transcurría 88', en una jugada por el centro, entre Chávez y Carrasco, terminó con el remate de este último, luciéndose el arquero albiverde con una gran atajada.

Final en el Estadio de la Avenida, empate dos a dos y un resultado que suena a justicia. El Bicho Verde jugó mejor en el primer tiempo retirándose al vestuario con la victoria parcial, pero en el complemento la visita equilibró y también pudo llevarse un triunfo a su provincia.

SINTESIS

ESTADIO: DE LA AVENIDA

ÁRBITROS: Gastón Brizuela de Rio Tercero (Cba) LINEAS: Guido Córdoba de Concordia (E. Rios) y Mariano González de Santa Fe 4° ARBITRO: Enzo Silvestre de Santa Fe

UNION DE SUNCHALES: Leonardo Torres; Agustín Alberion, Nicolás Canavesio, Jonathan Pais y Jonatán Medina; Matías Rojo (Tomás Federico), Gian Franco Baier (Mauro Ponce de León), Cristian Sánchez y Ricardo Villar (Kevin Muñoz); Tomás Attis y Denis Stracqualursi (Martin Rodríguez). DT: Adrián Tosetto

GIMNASIA Y TRIO DE SALTA: Luciano Silva; Ivo Chavez, Juan Pablo Cárdenas, Alfredo Gonzalez Borbón y Tomás Nallin Haro; Laurtaro Ceratto, Joaquín Iturrieta, Rubén Villaruel y Ezequiel Barrionuevo; Maximiliano Nuñez; Juan Perrillo. DT Sergio Mazza.

GOLES: ’19 Joaquin Iturrieta (GyTS); ’20 JuanCárdenas e/c (U); ’37 Cristian Sánchez (U); ’70 Juan Perrillo (GyTS)

INCIDENCIAS: amonestados Canavesio y Attis en Union y Nuñez por Gimnasia y Tiro.

LOS RESULTADOS DE LA ZONA

Crucero del Norte 1 – Juventud Unida de Gualeguaychu 0

Def. de Belgrano de V. Ramallo 2 – Sarmiento de Resistencia

DEPRO 2 – Sportivo Belgrano

Racing de Córdoba 1 - Douglas Haig 0

Central Norte Salto 2 – Boca Unidos de Corrientes 2

Chaco For Ever 3 – Sportivo Las Parejas 1