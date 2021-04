LRF: Esta noche, Unión visita a Sportivo Norte

Sportivo Norte viene de igualar 1 a 1 en su visita ante Brown de San Vicente mientras que Unión de Sunchales goleó a Florida en Clucellas por 4 a 0, protagonizarán un duelo que en la previa parece por demás atractivo, ya que los dirigidos por el chaqueño Marcelo Varela están en busca de su primera victoria en una exigente competencia como lo es la máxima categoría liguista. Por su parte, los dirigidos por Adrián “Chino” Tosetto empezaron con la rotación del plantel, sabiendo que el próximo domingo comenzarán su participación en el Torneo Federal A, recibiendo en el estadio de la Avenida Belgrano a Gimnasia y Tiro de Salta. El árbitro será del choque entre el Negro y el Bicho Verde será Sebastián Garetto, quien estará acompañado en la terna por Fernando Rodríguez y Gastón Arraygada.

El viernes, a partir de las 21.30, en la localidad de San Vicente, Bochófilo Bochazo enfrentará a uno de los actuales líderes de la competencia como Argentino Quilmes.

Libertad juega el domingo de local

El resto de la programación de este cuarto capítulo del Apertura se disputará el próximo domingo, a partir de las 16:00 (Reserva a las 14:30) con estos partidos: Dep. Libertad de Sunchales vs. Florida de Clucellas, Dep. Ramona vs. Talleres de María Juana, Ben Hur vs. Ferro; Dep. Aldao vs. Atlético de Rafaela, Peñarol vs 9 de Julio y Dep. Tacural vs. Brown de San Vicente.

Las posiciones

Cumplidas tres fechas del Apertura de 1ª División, la tabla de colocaciones es la siguiente: 9 de Julio y Argentino Quilmes 9 puntos; Atlético de Rafaela 7; Talleres de María Juana 6; Dep. Ramona, Dep. Libertad de Sunchales y Unión de Sunchales 4; Florida de Clucellas, Dep. Aldao, Peñarol, Dep. Tacural, Brown de San Vicente y Ferro de Rafaela 3; Sportivo Norte y Bochazo.