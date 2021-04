Malvinas y Vetereanos: Resignificación y homenaje para hoy

Esta guerra terminó de arrasar con una generación; se completó la suma de vidas que se

llevó o que torció para siempre la dictadura. A los asesinados y los desaparecidos, tuvimos

que sumar los “chicos de la guerra”. Y las chicas - porque hubo mujeres también en la guerrade las que por décadas no se habló, y entonces al silencio se superpuso la invisibilización y

luego el casi olvido. ¿Cuál es la palabra para nombrarlos y nombrarlas: héroes o víctimas?

Quizás esta respuesta sólo la tenga cada uno de ellos/ellas y justo es que cada uno lo tenga

para sí.

Lo cierto es que hay una deuda con esos chicos y chicas que desde 1982 y por muchas

décadas pasaron a vivir en la orfandad. Hubo para ellos y ellas una orfandad laboral,

psicológica, económica, médica, social, etc. Y en principio, los propios veteranos se

organizaron para ayudarse entre sí, ante la ausencia total o parcial del Estado.

Las políticas públicas con respecto a Malvinas y a los veteranos fueron reparadoras,

cargadas de reconocimiento y particularmente nutridas de contenido socio económico a

partir de 2003; coincidiendo con un gobierno nacional que apostó fuertemente a la memoria

y a la expansión de derechos. Y a la defensa de la soberanía, en todas sus posibles facetas,

incluyendo la cultural y educativa. A esta época corresponden por ejemplo el diseño del

billete de 50$ con una enorme carga de información histórica, geográfica y biológica de

Malvinas.

Lo cual nos lleva a plantearnos una vez más, cuáles son los caminos posibles para reclamar

soberanía en Malvinas y el Atlántico Sur. ¿La guerra?, está visto que no.

El amor a la patria y la defensa integral de la Nación son los mejores pilares de una política

exterior soberana. La defensa de los intereses nacionales en los foros internacionales. Poder

pensar y poner en debate cuales son las asimetrías y las relaciones de fuerza en el nuevo

ordenamiento global. Recuperar el concepto de pueblo, y poner el valor el rol de la

militancia y la política.

Todo esto exige conocimiento, para poder debatir el presente y resignificar el pasado con

vistas al futuro. Y definitivamente, todas estas acciones pasan muy lejos de una escalada

bélica. Y no van – además cargadas de dolor y muerte, sino de crecimiento y posibilidad de

proyectar futuro. Pero exigen de nosotros un enorme esfuerzo y un gran compromiso.

Si el tema es, entonces, la soberanía en el Atlántico Sur. Seguimos teniendo la posibilidad

de honrar a nuestros muertos y a nuestros veteranos y veteranas de Malvinas.

En 2048, vence el Tratado Antártico. ¿Nos estamos preparando como sociedad, como

ciudadanos, como estudiantes, como militantes políticos… para defender y reclamar

soberanía en la Antártida ante los foros internacionales? O sea: faltan 27 años ... Un niño

que ingrese hoy al sistema escolar será adulto en 2048. ¿Estamos generando las

herramientas para que esta generación de niños y niñas de hoy, puedan dar el debate,

entender lo que sucede y defender la soberanía en la Antártida, en 2048?

Deberíamos, porque es nuestro deber con la dignidad de las generaciones futuras, y

también es parte de nuestra deuda con los que fueron a Malvinas.

Defender soberanía incluye defender el acceso a los recursos naturales y el acceso a una

enorme fuente de alimento y la posibilidad de definir políticas económicas. O sea: esto es

un tema que no se queda en el acto de homenaje ni el libro de historia; el tema de la

soberanía afecta directamente el bolsillo del ciudadano común, lo que come, lo que piensa

y su calidad de vida.

Ahora, en este ejercicio de resignificar, y siempre hablando de soberanía territorial,

tenemos otro tema muchísimo más cercano, en el tiempo y en el espacio. Así como las

Malvinas son argentinas... el Paraná también lo es. Y este año, el 30 de abril se vencen los

contratos de concesión de dragado y balizamiento del Paraná que se firmaron durante el

menemismo. Y empieza a discutirse otras cuestiones: a partir de mayo vencen las

concesiones sobre los puertos de la provincia de Buenos Aires, y empiezan a vencer

contratos sobre los puertos del mar argentino. Discutir el dominio de esos puertos es vital

para la soberanía de la Nación.

Hay un grupo de intelectuales y funcionarios planteando la necesidad de darnos a los

argentinos y las argentinas tres meses para discutir la cuestión del Paraná y darle el destino

que mejor y más beneficie al pueblo todo.

Entonces: ahí está resignificado el tema de Malvinas y los/las veteranos/as. Ahí está para

nosotros/as la tarea, el deber y la posibilidad de honrar a los chicos y chicas que fueron a

Malvinas. Nos toca defender soberanía en los temas que están ante nuestras narices, hoy,

ahora. Tenemos la responsabilidad y la oportunidad histórica, de homenajear a nuestros

vecinos de Sunchales que fueron esos “chicos de la guerra” ocupándonos desde nuestro

lugar de militancia, de estudio, de trabajo o de gobierno, de difundir la problemática del

Paraná poner esas cuestiones en debate y defender la soberanía en el territorio.

Entendemos que ese será, el mejor y más sentido homenaje, reconocimiento y gratitud a

las “chicos y chicas de la guerra".