LRF: En su debut como local, Unión empató con Brown

En el primer tiempo, el partido fue disputado en la mitad de la cancha, con pocas llegadas y por momentos impreciso, donde se vio poco futbol. A los 20', un remate de Lautaro Díaz apenas desviado exigió a Romero. Un minuto después, respondió el local con Kevin Muñoz, que desde el centro del ataque con pase frontal entre los dos centrales habilita a Gonzalo Schoenfeld que picaba en diagonal desde la izquierda. El zurdo dominó con su pierna hábil y definió alto, por encima del horizontal con pierna derecha ante el achique de Aroca. A los 30', Diaz por izquierda definió alto en su entrada por izquierda.

En el complemento, a los 5 minutos, Kevin Muñoz asistió a Martín Rodriguez, el delantero se sacó a su marcador con un giro a la derecha y a unos 20 metros del arco sacó un derechazo que no pudo desviar Aroca. Golazo. Desde allí, la visita se adelantó de a poco, ganando terreno pero no podía romper la ultima línea albiverde. Recién a los 78', Núñez habilitado por Bertero, sacó un remate cruzado de zurda, encontrando bien parado al uno local que respondió con seguridad. Cuando se cumplía 89' de la segunda etapa, Córdoba desde la izquierda sacó un centro pasado, el defensor no alcanza a rechazar con firmeza dejando a Bertero frente a frente con Romero. El volante lo fusiló pero tapó el uno y el rebote le volvió a caer al 10 visitante que dominó y definió con el arco a su merced. Justo empate y final del partido.

Sintesis

Estadio de la Avenida

Reserva: Unión de Sunchales 1 – Brown de San Vicente 2

Arbitro: José Domínguez. Asistentes: Fabián Rodríguez y Luis Menelli

UNIÓN DE SUNCHALES 1: Lautaro Romero; Bautista Laurenzale, Jonathan Pais, Kevin Allasia y Franco Semino; Lucas Cristaldo, Mauro Ponce de León (Santino Gaido), Thiago Allasia, Kevin Muñoz; Martin Rodriguez y Gonzalo Schoenfeld. DT: Adrián Tosetto

BROWN DE SAN VICENTE 1: Mario Aroca; Héctor Sánchez (Guillermo Ensabella), Damián Arnold, Dangelo Restelli y Emanuel Milanesio (César Berazatechi); Franco Sosa (Leandro Depetris), Pablo Tántera, Lautaro Díaz y Enzo Bertero; José Nuñez y Esteban Córdoba

Goles: ST: ’50 Martin Rodriguez (U), ’89 Enzo Bertero (BSV).