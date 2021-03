Ediles solicitan que Sunchales sea incluido en el Programa Caminos de la Ruralidad de la Provincia

Esta semana el Gobierno de Omar Perotti firmo convenios por 50 millones de pesos con Tacural, Ataliva y Bella Italia en el marco del Programa Caminos de la Ruralidad.



“Los sunchalenses formamos parte del mismo territorio. Compartimos características y necesidades. Es más, Sunchales se encuentra ubicada precisamente entre dos de las localidades beneficiadas: Tacural y Ataliva. ¿No es lógico pensar que incluir a Sunchales es estratégico para dar integralidad a las acciones y una respuesta a los productores del distrito?” se preguntó Andrea Ochat que agregó: “Tenemos 33000 has. productivas y sabemos lo que representa en término de aportes a las arcas provinciales. Es importante garantizar la igualdad de oportunidades a los habitantes de los diferentes distritos”.

NO HAY INFORMACIÓN

Sobre los lineamientos del programa, Andrea Ochat resaltó: “No tenemos mucha información. No se conoce más de lo que la prensa comunica. No sabemos de los lineamientos, de los criterios que se ha tomado o se tomarán. Es fundamental que se informe cuales son los requisitos a cumplimentar para acceder al programa. Ello garantizara la equidad para todos los pueblos y ciudades y la igualdad de oportunidades para sus habitantes, todos santafesinos, por igual”.

Por último, la concejala resaltó que “independientemente de las gestiones que realice el Departamento Ejecutivo Municipal, nosotros como Concejo también podemos gestionar. La herramienta que tenemos es esta”.